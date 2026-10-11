ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो500 KM चलने में ट्रक कितना डीजल पीता है? जानें खर्च

500 KM चलने में ट्रक कितना डीजल पीता है? जानें खर्च

500 किलोमीटर चलने में ट्रक कितना डीजल पीता है? जानिए छोटे और भारी ट्रकों की डीजल खपत, माइलेज और कुल खर्च का पूरा हिसाब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

हम जब भी सड़क पर निकलते हैं तो हमें ट्रक चलते जरूर दिख जाते हैं. क्योंकि ट्रक से देश भर के कोने-कोने में जरुरत के समान पहुंचाया जाता है. जब भी ट्रक को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरुर आता है और वह यह कि लगातार सड़कों पर चलने वाले ट्रक आखिरकार कितना फ्यूल पीती होंगी. इंडिया में ज्यादातर ट्रक डीजल से चलते हैं और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाने वाले लोग और ड्राइवर हमेशा इस बात का पूरा हिसाब लगाकर रखते हैं कि गाड़ी का माइलेज कितना निकल रहा है.

आपको बता दें कि एक छोटे ट्रक से लेकर भारी ट्रेलर तक की डीजल खपत में जमीन आसमान का फर्क होता है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि कोई भी ट्रक 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में आखिरकार कितना डीजल पीता है और इस पर कुल कितना खर्चा बैठता है. तो इस खबर में हम आपको छोटे से लेकर बड़े ट्रकों की डीजल खपत और उनके खर्च का पूरा हिसाब बताएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
बाइक की चेन से आ रही आवाज, अनदेखी पड़ सकती है भारी
बाइक की चेन से आ रही आवाज, अनदेखी पड़ सकती है भारी
ऑटो
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
ऑटो
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
ऑटो
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?

छोटे ट्रकों का खर्च

बता दें कि हल्के और मध्यम केटेगरी के कमर्शियल वाहन जैसे कि टाटा 407 या आयशर जैसे छोटे ट्रक आमतौर पर शहर के भीतर सामान ढोने के काम आते हैं. इस तरह के हल्के ट्रकों का डीजल माइलेज लगभग 7 से 9 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास मिल जाता है. जो इनकी लोडिंग क्षमता पर निर्भर करता है.

यदि ऐसा कोई ट्रक लगातार 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह कुल मिलाकर लगभग 55 से 70 लीटर डीजल की खपत करता है. आज के समय में मार्केट में डीजल की औसत कीमत को अगर 90 रुपये प्रति लीटर मानकर चलें तो पूरे सफर का खर्च लगभग पांच हजार से छह हजार तीन सौ रुपये के बीच बैठता है.

500 KM चलने में ट्रक कितना डीजल पीता है? जानें खर्च

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद

भारी ट्रकों का हिसाब

जब हम बड़े और भारी कमर्शियल ट्रकों की बात करते हैं तो डीजल की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि दस-चक्का या बारह-चक्का जैसे भारी ट्रक जब पूरी तरह से सामान से लदे होते हैं तो उनका माइलेज घटकर लगभग 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति लीटर ही रह जाता है. इस हिसाब से अगर ये भारी ट्रक 500 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो इन्हें अपनी टंकी से लगभग 85 से 110 लीटर डीजल की जरुरत पड़ती है.

डीजल के दामों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इन गाड़ियों पर केवल 500 किलोमीटर के रास्ते में लगभग 7600 से 10000 हजार रुपये का फ्यूल खर्च हो जाता है. भारी वजन ढोने और बड़े इंजन के साथ चलने के कारण इन ट्रकों की रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा ऊंची हो जाती है.

500 KM चलने में ट्रक कितना डीजल पीता है? जानें खर्च

AI Generated Image

भारी ट्रेलर में होती है ज्यादा खपत

अब बात करें अगर सड़कों पर चलने वाले सबसे बड़े और भारी-भरकम मल्टी-एक्सल ट्रकों की तो यह एक बार में 30 से 40 टन तक का भारी वजन लादकर चलते हैं. इतने भारी भरकम वजन को खींचने की वजह से इन ट्रकों का माइलेज 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर ही मिल पाता है.

जब ऐसे बड़े ट्रेलर 500 किलोमीटर का सफर पूरा करते हैं तो वे लगभग 125 से 165 लीटर तक डीजल पी जाते हैं. वहीं अगर अब इनके टोटल खर्च कैलकुलेट करें तो 90 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इस सफर का कुल डीजल खर्च लगभग ग्यारह हजार दो सौ से पंद्रह हजार रुपये तक पहुंच जाता है.

क्यों बढ़ता है इतना खर्च?

अब बात करते हैं कि ट्रकों को चलाने के लिए इतने डीजल की जरूरत क्यों पड़ती है तो आपको बता दें कि ट्रक पर लदा हुआ वजन इसक असली कारण है. क्योंकि जितना ज्यादा सामान भरा होगा इंजन पर उतना ही ज्यादा दबाव बढ़ेगा और माइलेज गिर जाएगा. जबकि इसके अलावा रास्ते की बनावट जैसे कि पहाड़ी रास्ते, खराब सड़कें और शहर के भीतर मिलने वाला भयंकर ट्रैफिक भी डीजल की खपत को तेजी से बढ़ा देते हैं.

वहीं इसके अलावा समय पर गाड़ी की सर्विसिंग न कराना, इंजन का पुराना होना या टायरों में हवा का कम होना भी ट्रक को ज्यादा डीजल पीने के लिए मजबूर कर देता है. इसलिए चालकों को हमेशा यही सलाह दी जाती है कि वे सही तरीके से गाड़ी चलाएं ताकि फ्यूल की इस भारी बर्बादी को कुछ हद तक रोका जा सके.

यह भी पढ़ें: सितंबर में बिक्री के मामले में इन कारों का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बाइक की चेन से आ रही आवाज, अनदेखी पड़ सकती है भारी
बाइक की चेन से आ रही आवाज, अनदेखी पड़ सकती है भारी
ऑटो
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
ऑटो
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
ऑटो
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
इंडिया
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
बॉलीवुड
संजय दत्त ने की ‘हनुमान अंश’ की तारीफ, प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर को हर प्रोजेक्ट में साथ देने का किया वादा
संजय दत्त ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर के काम को बताया काबिल-ए-तारीफ
स्पोर्ट्स
शाई होप तोड़ेंगे क्रिस गेल के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज है भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20
शाई होप तोड़ेंगे क्रिस गेल के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज है भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20
इंडिया
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
रिलेशनशिप
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
टेक्नोलॉजी
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget