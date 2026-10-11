Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद

Toyota अपनी प्रीमियम हैचबैक Glanza का फेसलिफ्ट मॉडल 14 अक्टूबर 2026 को भारत में पेश करने वाली है. कंपनी ने नई कार का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें इसके फ्रंट डिजाइन में बदलाव देखने को मिलते हैं. इस बार कार में सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि इंजन में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. यह इंजन अपडेटेड Maruti Suzuki Baleno में भी मिलता है, जिस पर Glanza आधारित है. हालांकि, Toyota ने अभी तक इंजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. नए मॉडल की कीमत और सभी फीचर्स की जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी.

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4-सिलेंडर की जगह मिल सकता है 3-सिलेंडर इंजन

मौजूदा Toyota Glanza में 1.2-लीटर K12N 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. फेसलिफ्ट मॉडल में इसकी जगह 1.2-लीटर Z12E 3-सिलेंडर इंजन मिलने की उम्मीद है. अपडेटेड Baleno में यह इंजन करीब 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क देता है. नई Glanza में भी यही आउटपुट मिलने की संभावना है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिल सकते हैं. हालांकि, 3-सिलेंडर इंजन होने का मतलब अपने आप बेहतर माइलेज या बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है. इसकी वास्तविक एफिशिएंसी और ड्राइविंग अनुभव की पुष्टि कार के आधिकारिक आंकड़ों और टेस्ट के बाद ही होगी.

डिजाइन और फीचर्स में भी होंगे बदलाव

टीजर में नई Glanza का बदला हुआ फ्रंट हिस्सा दिखाई देता है. इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट बंपर और ग्रिल के आसपास क्रोम एलिमेंट देखने को मिलते हैं. हेडलैंप का डिजाइन पहले जैसा रहने की संभावना है. केबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर और 9-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, Level 2 ADAS और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिए जा सकते हैं. ये फीचर्स अपडेटेड Baleno में किए गए बदलावों के आधार पर अनुमानित हैं. Toyota ने अभी तक नई Glanza के सभी फीचर्स और वेरिएंट की जानकारी जारी नहीं की है.

कितनी हो सकती है नई Toyota Glanza की कीमत

मौजूदा Toyota Glanza की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.73 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है. नए मॉडल में डिजाइन और फीचर्स के बदलावों के कारण कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक कीमत घोषित नहीं की है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी प्रीमियम हैचबैक कारों से जारी रहेगा. खरीदारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि नया इंजन और अतिरिक्त फीचर्स रोजमर्रा के इस्तेमाल में कितना फायदा देते हैं. इसकी स्पष्ट तस्वीर 14 अक्टूबर को लॉन्च के समय सामने आएगी.

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