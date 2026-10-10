सितंबर में बिक्री के मामले में इन कारों का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट
सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट जारी. मारुति बलेनो से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो तक, जानें किसको मिले कितने ग्राहक.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 10 Oct 2026 07:18 PM (IST)
सितंबर 2026 के महीने में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में गजब की हलचल देखने को मिली है और कार बिक्री के आंकड़े काफी शानदार रहे हैं. क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. जिसमें मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों का दबदबा साफ नजर आया है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि पिछले महीने कौन-सी गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकीं हैं. तो चलिए डालते हैं सितंबर महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों पर.
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पहले पायदान पर मारुति सुजुकी बलेनो है जिसकी कुल 25,392 यूनिट्स बिकी हैं. इस प्रीमियम हैचबैक ने पिछले साल के मुकाबले लगभग 93 प्रतिशत की भारी ग्रोथ दर्ज करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया है. इसका नया लुक और शानदार फीचर्स ग्राहकों को इतने पसंद आ रहे हैं कि यह सड़क पर छा चुकी है.
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दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन है जिसने सितंबर महीने में 20,456 यूनिट्स की बिक्री की है. हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी गिरावट आई है. फिर भी एसयूवी लवर्स के बीच इसका क्रेज जरा भी कम नहीं हुआ है. अपनी दमदार सेफ्टी और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से यह आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है.
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जबकि टाटा पंच इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रही है और पंच ने 20,333 यूनिट्स अपने नाम की हैं. एंट्री-लेवल एसयूवी सेगमेंट में इस गाड़ी ने करीब 28 प्रतिशत की शानदार सालाना बढ़त हासिल की है. कम कीमत में एक दमदार और ऊंची एसयूवी का मजा लेने के लिए लोग धड़ल्ले से इसे खरीद रहे हैं.
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वहीं चौथे स्थान पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जिसने सितंबर महीने में कुल 19,282 यूनिट्स की बिक्री की है. पिछले साल के मुकाबले इस स्टाइलिश क्रॉसओवर ने 40 प्रतिशत की मजबूत बढ़त हासिल करके कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया है. इसका स्पोर्टी कूप डिज़ाइन आज की युवा पीढ़ी को अपनी ओर खींचने में पूरी तरह कामयाब रहा है.
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पांचवे नंबर पर हमेशा की तरह भरोसेमंद गाड़ी मारुति सुजुकी वैगन आर रही है जिसे कुल 18,835 ग्राहकों ने खरीदा है. फैमिली क्लास और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए मशहूर इस गाड़ी ने पिछले साल से 22 प्रतिशत ज्यादा बिक्री दर्ज की है. शहर की भीड़भाड़ में आसानी से चलने और शानदार माइलेज देने की वजह से इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है.
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छठे पायदान पर मारुति सुजुकी डिजायर रही है जिसने कुल 17,754 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी जगह पक्की की है. इस लिस्ट में शामिल होने वाली यह इकलौती सेडान गाड़ी है जो आज भी मिडिल परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका आरामदायक केबिन और बढ़िया माइलेज इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाते हैं.
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जबकि सातवें स्थान पर हुंडई क्रेटा ने है जिसकी सितंबर में कुल 17,657 यूनिट्स गाड़ियां बिकी हैं और यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में छाई हुई है. प्रीमियम फीचर्स और शानदार रोड प्रेजेंस के मामले में इस एसयूवी का मुकाबला करना आज भी बहुत मुश्किल है. थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव होने के बाद भी यह भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है.
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वहीं आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही है जिसने पिछले महीने 17,399 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. छोटी और स्पोर्टी कारों के शौकीन युवाओं के बीच इसका चार्म आज भी पहले जैसा ही बरकरार है. बेहतर माइलेज और फन-टू-ड्राइव नेचर के कारण यह गाड़ी लगातार शानदार आंकड़े दे रही है.