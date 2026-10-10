ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोसितंबर में बिक्री के मामले में इन कारों का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

सितंबर में बिक्री के मामले में इन कारों का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट जारी. मारुति बलेनो से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो तक, जानें किसको मिले कितने ग्राहक.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 10 Oct 2026 07:18 PM (IST)
सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट जारी. मारुति बलेनो से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो तक, जानें किसको मिले कितने ग्राहक.

सितंबर 2026 के महीने में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में गजब की हलचल देखने को मिली है और कार बिक्री के आंकड़े काफी शानदार रहे हैं. क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. जिसमें मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों का दबदबा साफ नजर आया है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि पिछले महीने कौन-सी गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकीं हैं. तो चलिए डालते हैं सितंबर महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों पर.

1/8
पहले पायदान पर मारुति सुजुकी बलेनो है जिसकी कुल 25,392 यूनिट्स बिकी हैं. इस प्रीमियम हैचबैक ने पिछले साल के मुकाबले लगभग 93 प्रतिशत की भारी ग्रोथ दर्ज करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया है. इसका नया लुक और शानदार फीचर्स ग्राहकों को इतने पसंद आ रहे हैं कि यह सड़क पर छा चुकी है.
पहले पायदान पर मारुति सुजुकी बलेनो है जिसकी कुल 25,392 यूनिट्स बिकी हैं. इस प्रीमियम हैचबैक ने पिछले साल के मुकाबले लगभग 93 प्रतिशत की भारी ग्रोथ दर्ज करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया है. इसका नया लुक और शानदार फीचर्स ग्राहकों को इतने पसंद आ रहे हैं कि यह सड़क पर छा चुकी है.
2/8
दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन है जिसने सितंबर महीने में 20,456 यूनिट्स की बिक्री की है. हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी गिरावट आई है. फिर भी एसयूवी लवर्स के बीच इसका क्रेज जरा भी कम नहीं हुआ है. अपनी दमदार सेफ्टी और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से यह आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है.
दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन है जिसने सितंबर महीने में 20,456 यूनिट्स की बिक्री की है. हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी गिरावट आई है. फिर भी एसयूवी लवर्स के बीच इसका क्रेज जरा भी कम नहीं हुआ है. अपनी दमदार सेफ्टी और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से यह आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है.
3/8
जबकि टाटा पंच इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रही है और पंच ने 20,333 यूनिट्स अपने नाम की हैं. एंट्री-लेवल एसयूवी सेगमेंट में इस गाड़ी ने करीब 28 प्रतिशत की शानदार सालाना बढ़त हासिल की है. कम कीमत में एक दमदार और ऊंची एसयूवी का मजा लेने के लिए लोग धड़ल्ले से इसे खरीद रहे हैं.
जबकि टाटा पंच इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रही है और पंच ने 20,333 यूनिट्स अपने नाम की हैं. एंट्री-लेवल एसयूवी सेगमेंट में इस गाड़ी ने करीब 28 प्रतिशत की शानदार सालाना बढ़त हासिल की है. कम कीमत में एक दमदार और ऊंची एसयूवी का मजा लेने के लिए लोग धड़ल्ले से इसे खरीद रहे हैं.
4/8
वहीं चौथे स्थान पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जिसने सितंबर महीने में कुल 19,282 यूनिट्स की बिक्री की है. पिछले साल के मुकाबले इस स्टाइलिश क्रॉसओवर ने 40 प्रतिशत की मजबूत बढ़त हासिल करके कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया है. इसका स्पोर्टी कूप डिज़ाइन आज की युवा पीढ़ी को अपनी ओर खींचने में पूरी तरह कामयाब रहा है.
वहीं चौथे स्थान पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जिसने सितंबर महीने में कुल 19,282 यूनिट्स की बिक्री की है. पिछले साल के मुकाबले इस स्टाइलिश क्रॉसओवर ने 40 प्रतिशत की मजबूत बढ़त हासिल करके कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया है. इसका स्पोर्टी कूप डिज़ाइन आज की युवा पीढ़ी को अपनी ओर खींचने में पूरी तरह कामयाब रहा है.
5/8
पांचवे नंबर पर हमेशा की तरह भरोसेमंद गाड़ी मारुति सुजुकी वैगन आर रही है जिसे कुल 18,835 ग्राहकों ने खरीदा है. फैमिली क्लास और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए मशहूर इस गाड़ी ने पिछले साल से 22 प्रतिशत ज्यादा बिक्री दर्ज की है. शहर की भीड़भाड़ में आसानी से चलने और शानदार माइलेज देने की वजह से इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है.
पांचवे नंबर पर हमेशा की तरह भरोसेमंद गाड़ी मारुति सुजुकी वैगन आर रही है जिसे कुल 18,835 ग्राहकों ने खरीदा है. फैमिली क्लास और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए मशहूर इस गाड़ी ने पिछले साल से 22 प्रतिशत ज्यादा बिक्री दर्ज की है. शहर की भीड़भाड़ में आसानी से चलने और शानदार माइलेज देने की वजह से इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है.
6/8
छठे पायदान पर मारुति सुजुकी डिजायर रही है जिसने कुल 17,754 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी जगह पक्की की है. इस लिस्ट में शामिल होने वाली यह इकलौती सेडान गाड़ी है जो आज भी मिडिल परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका आरामदायक केबिन और बढ़िया माइलेज इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाते हैं.
छठे पायदान पर मारुति सुजुकी डिजायर रही है जिसने कुल 17,754 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी जगह पक्की की है. इस लिस्ट में शामिल होने वाली यह इकलौती सेडान गाड़ी है जो आज भी मिडिल परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका आरामदायक केबिन और बढ़िया माइलेज इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाते हैं.
7/8
जबकि सातवें स्थान पर हुंडई क्रेटा ने है जिसकी सितंबर में कुल 17,657 यूनिट्स गाड़ियां बिकी हैं और यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में छाई हुई है. प्रीमियम फीचर्स और शानदार रोड प्रेजेंस के मामले में इस एसयूवी का मुकाबला करना आज भी बहुत मुश्किल है. थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव होने के बाद भी यह भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है.
जबकि सातवें स्थान पर हुंडई क्रेटा ने है जिसकी सितंबर में कुल 17,657 यूनिट्स गाड़ियां बिकी हैं और यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में छाई हुई है. प्रीमियम फीचर्स और शानदार रोड प्रेजेंस के मामले में इस एसयूवी का मुकाबला करना आज भी बहुत मुश्किल है. थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव होने के बाद भी यह भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है.
8/8
वहीं आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही है जिसने पिछले महीने 17,399 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. छोटी और स्पोर्टी कारों के शौकीन युवाओं के बीच इसका चार्म आज भी पहले जैसा ही बरकरार है. बेहतर माइलेज और फन-टू-ड्राइव नेचर के कारण यह गाड़ी लगातार शानदार आंकड़े दे रही है.
वहीं आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही है जिसने पिछले महीने 17,399 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. छोटी और स्पोर्टी कारों के शौकीन युवाओं के बीच इसका चार्म आज भी पहले जैसा ही बरकरार है. बेहतर माइलेज और फन-टू-ड्राइव नेचर के कारण यह गाड़ी लगातार शानदार आंकड़े दे रही है.
Published at : 10 Oct 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Auto News

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब 10 लाख से सस्ती कारें नहीं खरीद रहे लोग, चौंका देगा 6 साल का आंकड़ा
अब 10 लाख से सस्ती कारें नहीं खरीद रहे लोग, चौंका देगा 6 साल का आंकड़ा
ऑटो
Yamaha का दिवाली गिफ्ट, मात्र 2,499 रुपये में घर लाएं स्कूटर
Yamaha का दिवाली गिफ्ट, मात्र 2,499 रुपये में घर लाएं स्कूटर
ऑटो
Audi Q3 की लॉन्चिंग 16 अक्टूबर को, 204 PS की Power वाली SUV तैयार
Audi Q3 की लॉन्चिंग 16 अक्टूबर को, 204 PS की Power वाली SUV तैयार
ऑटो
नोएडा में Tesla का नया ठिकाना, जानें क्या मिलेगी सुविधा?
नोएडा में Tesla का नया ठिकाना, जानें क्या मिलेगी सुविधा?
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
काशी से जेवर तकः उत्तर प्रदेश की टेक्नोक्रांति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
क्रिकेट
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
बॉलीवुड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन
इंडिया
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
यूटिलिटी
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget