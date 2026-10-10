सितंबर में बिक्री के मामले में इन कारों का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

पांचवे नंबर पर हमेशा की तरह भरोसेमंद गाड़ी मारुति सुजुकी वैगन आर रही है जिसे कुल 18,835 ग्राहकों ने खरीदा है. फैमिली क्लास और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए मशहूर इस गाड़ी ने पिछले साल से 22 प्रतिशत ज्यादा बिक्री दर्ज की है. शहर की भीड़भाड़ में आसानी से चलने और शानदार माइलेज देने की वजह से इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है.