सिंगल चार्ज पर 490 किलोमीटर रेंज, इस 7-सीटर पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानें राइवल्स

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच Kia Carens Clavis EV खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक MPV पर भारी डिस्काउंट दे रही है, जिससे ग्राहक लाखों रुपये तक की बचत कर सकते हैं. खास बात यह है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है और पुराने मॉडल्स पर ज्यादा फायदा दिया जा रहा है.ऐसे में जो लोग फैमिली के लिए लंबी रेंज वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए यह एक शानदार मौका माना जा रहा है.

गाड़ी पर मिल रहा कितना डिस्काउंट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Kia अपनी Carens Clavis EV पर करीब 2.15 लाख रुपये तक का फायदा दे रही है. इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं. खासकर HTM वेरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है. कंपनी 2025 मॉडल ईयर वाले स्टॉक को जल्दी खत्म करना चाहती है, इसलिए पुराने मॉडल्स पर ज्यादा छूट दी जा रही है. वहीं 2026 मॉडल्स पर कम डिस्काउंट मिल रहा है.

Kia Carens Clavis EV को खास तौर पर फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV है जिसमें बड़ा केबिन, 6 और 7-सीटर विकल्प और लंबी दूरी तय करने की क्षमता दी गई है. कंपनी इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन देती है. इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 490 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. यही वजह है कि यह कार शहर के साथ-साथ लंबी यात्राओं के लिए भी काफी उपयोगी मानी जा रही है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो Carens Clavis EV का लुक काफी मॉडर्न और प्रीमियम रखा गया है. इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, LED DRLs, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और EV-स्टाइल डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जो इसे सामान्य पेट्रोल या डीजल MPV से अलग बनाते हैं. कार का फ्रंट लुक काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है. वहीं पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे और ज्यादा आकर्षक बनाती हैं.

कार के अंदर यानी इंटीरियर में भी कंपनी ने काफी प्रीमियम फील देने की कोशिश की है. इसमें डुअल 12.3 इंच स्क्रीन सेटअप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम और एंबियंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. यानी यह कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि लग्जरी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी एडवांस है.

गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में भी Kia ने इस MPV को काफी मजबूत बनाया है. इसमें Level-2 ADAS तकनीक दी गई है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं.इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, मल्टीपल एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें Vehicle-to-Load यानी V2L फीचर भी दिया है, जिसकी मदद से कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी चलाए जा सकते हैं.

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