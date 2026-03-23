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हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Hyryder से लेकर Boreal तक, पेट्रोल-डीजल को टक्कर देने जल्द आ रही ये हाइब्रिड SUV

Toyota Hyryder से लेकर Boreal तक, पेट्रोल-डीजल को टक्कर देने जल्द आ रही ये हाइब्रिड SUV

भारत में Kia Sorento से लेकर Toyota Hyryder तक कई नई हाइब्रिड 7-सीटर SUVs जल्द लॉन्च होने वाली हैं. आइए इन अपकमिंग गाड़ियों के फीचर्स, माइलेज और संभावित कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 11:05 AM (IST)
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भारत में जब भी लोग बड़ी 7-सीटर SUV खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में डीजल गाड़ियां आती हैं. लेकिन अब समय बदल रहा है और ऑटो इंडस्ट्री में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है. आने वाले समय में 7-सीटर SUV सेगमेंट में कई नई गाड़ियां लॉन्च होने वालीइ हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पर चलेंगी. अब कंपनियां भी ग्राहकों की जरूरत को समझते हुए हाइब्रिड इंजन वाली बड़ी SUV पर ध्यान दे रही हैं. इसी वजह से आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में कई नई हाइब्रिड 7-सीटर SUV देखने को मिलेंगी.

Jetour T2 Hybrid

Jetour T2 प्लग-इन हाइब्रिड SUV इस लिस्ट में सबसे खास मानी जा रही है. इसे JSW Motors भारत में लॉन्च करेगी और उम्मीद है कि ये 2026 दिवाली के आसपास बाजार में आ जाएगी. शुरुआत में इसका 5-सीटर मॉडल आएगा, लेकिन बाद में 7-सीटर वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा. इस SUV में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और बड़ी बैटरी मिलेगी. ये कार लगभग 375 बीएचपी की पावर देती है. खास बात ये है कि यह SUV केवल इलेक्ट्रिक मोड में भी लंबी दूरी तय कर सकती है. इसकी कीमत लगभग 20 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

Toyota Hyryder 7-Seater

टोयोटा अपनी Urban Cruiser Hyryder का 7-सीटर वर्जन भी जल्द लॉन्च कर सकती है. हाल ही में इसके टेस्ट मॉडल देखे गए हैं, जिससे इसके जल्द आने की उम्मीद है. इस SUV में वही 1.5 लीटर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो करीब 116 बीएचपी की पावर देता है. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिल सकता है. इसकी कीमत लगभग 18 से 22 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है.

Renault Boreal और Nissan

Renault Boreal एक नई 7-सीटर SUV होगी, जो नई जनरेशन Duster पर बेस्ड होगी. इसमें 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जो लगभग 160 बीएचपी की पावर देगा. ये SUV इस साल 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इसके साथ ही Nissan भी अपनी नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV ला सकती है, जिसमें लगभग वही इंजन और फीचर्स होंगे, लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग होगा. ये दोनों SUV Hyundai Alcazar, Tata Safari और Mahindra XUV700 जैसी गाड़ियों को टक्कर देंगी.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स

Published at : 23 Mar 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Upcoming SUVs In India Renault Boreal Toyota Hyryder 7 Seater Kia Sorento Hybrid
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