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हिंदी न्यूज़ऑटोनया vs पुराना: Hyundai Exter Facelift हुआ अपडेट, जानें पुराने मॉडल से कितना बदला ये SUV

नया vs पुराना: Hyundai Exter Facelift हुआ अपडेट, जानें पुराने मॉडल से कितना बदला ये SUV

Hyundai Exter facelift में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कुछ छोटे-छोटे अपडेट जरूर जोड़े गए हैं. आइए जानते हैं कि यह SUV अपने पुराने मॉडल की तुलना में कितनी बदली है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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Hyundai Exter कंपनी की सबसे छोटी SUV है, जो Venue से नीचे आती है. अब कंपनी ने इसमें एक छोटा सा facelift दिया है, जिससे इसका लुक थोड़ा नया और फ्रेश हो गया है. सबसे खास बात ये है कि इसके साइज या डाइमेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी यह पहले जैसी ही कॉम्पैक्ट और शहर में चलाने में आसान SUV बनी हुई है. यह अपडेट उन लोगों के लिए है जो नया लुक चाहते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि पहले से ये SUV कितनी बदल गई है.

डिजाइन में दिखा सबसे बड़ा बदलाव

नई Hyundai Exter facelift में सबसे ज्यादा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिलता है. अब इसका फ्रंट लुक पहले से ज्यादा स्मूद और थोड़ा गोल दिखता है. इसमें नई ग्रिल, नया बंपर और सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे थोड़ा प्रीमियम टच देती है. साथ ही Exter की नई बैजिंग भी दी गई है. साइड से देखने पर ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन 15 इंच के अलॉय व्हील्स का डिजाइन नया दिया गया है, जिससे यह थोड़ा स्टाइलिश लगता है. पीछे की तरफ भी हल्के बदलाव किए गए हैं, जैसे नया स्पॉइलर और अपडेटेड बंपर. इसके अलावा नए रंग जैसे Golden Bronze और Matte फिनिश इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं.

इंटीरियर में आया नया फील

नई Exter के अंदर भी बदलाव किए गए हैं, जिससे केबिन पहले से बेहतर लगता है. पहले जहां पूरा इंटीरियर ब्लैक कलर में आता था, अब इसमें नया कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो इसे थोड़ा प्रीमियम बनाता है. डैशबोर्ड को भी नया डिजाइन दिया गया है. फीचर्स की बात करें तो अब इसमें मेटल पैडल, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट और वायरलेस Android Auto व Apple CarPlay जैसे अपडेट जोड़े गए हैं. इसके अलावा ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स अब ज्यादा वेरिएंट्स में मिलते हैं. हालांकि 8 इंच की स्क्रीन और डैश कैम जैसे फीचर्स पहले की तरह ही मौजूद हैं.

इंजन में कोई बदलाव नहीं 

Hyundai Exter facelift में इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 1.2 लीटर पेट्रोल और CNG इंजन मिलता है, जो शहर के इस्तेमाल के लिए सही है. इसमें टर्बो इंजन का विकल्प नहीं दिया गया है, जबकि कुछ दूसरी कारों में यह सुविधा मिलती है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

Published at : 23 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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