हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोToyota ने लॉन्च की मोस्ट अवेटेड Land Cruiser FJ, जानिए कितनी है 'मिनी फॉर्च्यूनर' की कीमत?

Toyota ने लॉन्च की मोस्ट अवेटेड Land Cruiser FJ, जानिए कितनी है 'मिनी फॉर्च्यूनर' की कीमत?

Toyota Land Cruiser FJ: टोयोटा की नई SUV लैंड क्रूजर FJ में 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 163 से 164 bhp की पावर और 246 Nm टॉर्क देता है. आइए गाड़ी की कीमत जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा ने Land Cruiser FJ को लॉन्च कर दिया है. इसे अभी थाइलैंड में लॉन्च किया गया है, जिसे फॉर्च्यूनर का अफॉर्डेबल मॉडल कहा जा रहा था, लेकिन गाड़ी की कीमत ने सबको चौंका दिया है. थाइलैंड में इसकी कीमत फॉर्च्यूनर से ज्यादा है. इस गाड़ी की कीमत थाइलैंड में 1.269 मिलियन THB है. भारतीय करेंसी में देखा जाए तो यह कीमत कुल 35.27 लाख रुपये होगी. आइए टोयोटा की इस नई SUV की खासियत जानते हैं. 

भारत में बढ़ सकती है कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाड़ी को भारत में भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है. इसकी कीमत फॉर्च्यूनर से कम होगी और थार रॉक्स के सेगमेंट में आ सकती है. ऐसे में सस्ती लैंड क्रूजर का मजा लेने के लिए यह शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. ऐसे में इस गाड़ी की कीमत और भी बढ़ सकती है.

टोयोटा की नई SUV लैंड क्रूजर FJ में 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 163 से 164 bhp की पावर और 246 Nm टॉर्क देता है. यह गाड़ी 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, जिससे यह खराब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकती है. 

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और मजबूत है, जिसमें राउंड हेडलाइट, LED लाइटिंग, बड़े अलॉय व्हील और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस दमदार दिखती है. अंदर की तरफ इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम डैशबोर्ड दिया गया है. साथ ही इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग, और ऑफ-रोडिंग के लिए खास सेटअप भी मिलता है. अब देखना होगा कि भारत में इस गाड़ी को किन फीचर्स और कीमत के साथ लॉन्च किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:-

नया vs पुराना: Hyundai Exter Facelift हुआ अपडेट, जानें पुराने मॉडल से कितना बदला ये SUV 

 

 

Published at : 23 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Toyota Land Cruiser Toyota Motors Toyota Mini Fortuner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Toyota ने लॉन्च की मोस्ट अवेटेड Land Cruiser FJ, जानिए कितनी है 'मिनी फॉर्च्यूनर' की कीमत?
Toyota ने लॉन्च की मोस्ट अवेटेड Land Cruiser FJ, जानिए कितनी है 'मिनी फॉर्च्यूनर' की कीमत?
ऑटो
नया vs पुराना: Hyundai Exter Facelift हुआ अपडेट, जानें पुराने मॉडल से कितना बदला ये SUV
नया vs पुराना: Hyundai Exter Facelift हुआ अपडेट, जानें पुराने मॉडल से कितना बदला ये SUV
ऑटो
आपकी कार रिकॉर्ड तो नहीं कर रही आपकी प्राइवेसी, बेचने से पहले जरूर कर लें ये काम
आपकी कार रिकॉर्ड तो नहीं कर रही आपकी प्राइवेसी, बेचने से पहले जरूर कर लें ये काम
ऑटो
प्रीमियम vs नॉर्मल: आपकी कार के लिए कौन सा पेट्रोल रहेगा सही? मिनटों में समझें अंतर
प्रीमियम vs नॉर्मल: आपकी कार के लिए कौन सा पेट्रोल रहेगा सही? मिनटों में समझें अंतर
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
क्रिकेट
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
यूटिलिटी
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
शिक्षा
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget