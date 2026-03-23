Toyota ने लॉन्च की मोस्ट अवेटेड Land Cruiser FJ, जानिए कितनी है 'मिनी फॉर्च्यूनर' की कीमत?

टोयोटा ने Land Cruiser FJ को लॉन्च कर दिया है. इसे अभी थाइलैंड में लॉन्च किया गया है, जिसे फॉर्च्यूनर का अफॉर्डेबल मॉडल कहा जा रहा था, लेकिन गाड़ी की कीमत ने सबको चौंका दिया है. थाइलैंड में इसकी कीमत फॉर्च्यूनर से ज्यादा है. इस गाड़ी की कीमत थाइलैंड में 1.269 मिलियन THB है. भारतीय करेंसी में देखा जाए तो यह कीमत कुल 35.27 लाख रुपये होगी. आइए टोयोटा की इस नई SUV की खासियत जानते हैं.

भारत में बढ़ सकती है कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाड़ी को भारत में भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है. इसकी कीमत फॉर्च्यूनर से कम होगी और थार रॉक्स के सेगमेंट में आ सकती है. ऐसे में सस्ती लैंड क्रूजर का मजा लेने के लिए यह शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. ऐसे में इस गाड़ी की कीमत और भी बढ़ सकती है.

टोयोटा की नई SUV लैंड क्रूजर FJ में 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 163 से 164 bhp की पावर और 246 Nm टॉर्क देता है. यह गाड़ी 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, जिससे यह खराब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और मजबूत है, जिसमें राउंड हेडलाइट, LED लाइटिंग, बड़े अलॉय व्हील और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस दमदार दिखती है. अंदर की तरफ इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम डैशबोर्ड दिया गया है. साथ ही इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग, और ऑफ-रोडिंग के लिए खास सेटअप भी मिलता है. अब देखना होगा कि भारत में इस गाड़ी को किन फीचर्स और कीमत के साथ लॉन्च किया जाएगा.

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