मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश तीन मुख्य चरणों के माध्यम से होता है. सबसे पहले CET (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) आयोजित की जाती है, जो अखिल भारतीय स्तर की लिखित परीक्षा होती है और इसमें गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता (IQ) के सवाल शामिल होते हैं. लिखित परीक्षा पास करने वाले छात्रों को अगले चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनकी पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को परखा जाता है. अंतिम चरण में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें छात्र का मिलिट्री हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सैन्य प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह फिट है.