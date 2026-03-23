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मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है. ये स्कूल सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और बच्चों को भविष्य में सेना के अधिकारी बनने के लिए तैयार करते हैं.
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं करे, बल्कि अनुशासित, बहादुर और देशभक्त बने, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है. ये स्कूल सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और बच्चों को भविष्य में सेना के अधिकारी बनने के लिए तैयार करते हैं. यहां की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है. तो आइए जानते हैं कि मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कैसे मिलता है और क्या आम आदमी के बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 09:57 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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