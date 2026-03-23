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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षामिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?

मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है. ये स्कूल सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और बच्चों को भविष्य में सेना के अधिकारी बनने के लिए तैयार करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Mar 2026 09:57 AM (IST)
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है. ये स्कूल सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और बच्चों को भविष्य में सेना के अधिकारी बनने के लिए तैयार करते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं करे, बल्कि अनुशासित, बहादुर और देशभक्त बने, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है. ये स्कूल सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और बच्चों को भविष्य में सेना के अधिकारी बनने के लिए तैयार करते हैं. यहां की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है. तो आइए जानते हैं कि मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कैसे मिलता है और क्या आम आदमी के बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं.

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राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश मुख्य रूप से कक्षा 6 और कक्षा 9 में होता है. कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कक्षा 5 पास कर ली हो, वहीं, कक्षा 9 में प्रवेश सिर्फ लड़कों के लिए है, जिनकी उम्र 13 से 15 साल के बीच हो और उन्होंने कक्षा 8 पास किया हो, यह प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बच्चे सही उम्र और शैक्षणिक योग्यता के साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अनुशासित और आवासीय वातावरण में शामिल हों.
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश मुख्य रूप से कक्षा 6 और कक्षा 9 में होता है. कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कक्षा 5 पास कर ली हो, वहीं, कक्षा 9 में प्रवेश सिर्फ लड़कों के लिए है, जिनकी उम्र 13 से 15 साल के बीच हो और उन्होंने कक्षा 8 पास किया हो, यह प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बच्चे सही उम्र और शैक्षणिक योग्यता के साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अनुशासित और आवासीय वातावरण में शामिल हों.
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राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश तीन मुख्य चरणों के माध्यम से होता है. सबसे पहले CET (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) आयोजित की जाती है, जो अखिल भारतीय स्तर की लिखित परीक्षा होती है और इसमें गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता (IQ) के सवाल शामिल होते हैं. लिखित परीक्षा पास करने वाले छात्रों को अगले चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनकी पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को परखा जाता है. अंतिम चरण में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें छात्र का मिलिट्री हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सैन्य प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह फिट है.
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश तीन मुख्य चरणों के माध्यम से होता है. सबसे पहले CET (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) आयोजित की जाती है, जो अखिल भारतीय स्तर की लिखित परीक्षा होती है और इसमें गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता (IQ) के सवाल शामिल होते हैं. लिखित परीक्षा पास करने वाले छात्रों को अगले चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनकी पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को परखा जाता है. अंतिम चरण में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें छात्र का मिलिट्री हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सैन्य प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह फिट है.
Published at : 23 Mar 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Rashtriya Military School Fee Structure Rashtriya Military School Civilian Children Military School Admission RMS Admission

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