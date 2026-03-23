भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग भयानक रूप ले चुकी है. करीब तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी हालात नहीं सुधर सके हैं. इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगा दी है. हालांकि उसने यह भी कहा है कि यह पाबंदी सिर्फ दुश्मन देशों के लिए हैं, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं. पाक पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ गैस की किल्लत से भी जूझ रहा है. दावा किया गया है कि पाकिस्तान में तेल के दाम 200 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, लेकिन भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े हैं.

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक मीटिंग की थी, जिसके बाद सरकार ने तेल के दामों को बढ़ाने का फैसला किया था. पाकिस्तान में हाई-ऑक्टेन ईंधन पर लगने वाले चार्ज को 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है. ARY न्यूज के मुताबिक सरकार ने कहा है कि हाई-ऑक्टेन ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर सार्वजनिक परिवहन के किरायों पर नहीं पड़ेगा.

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल का क्या चल रहा है दाम

पाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है. पाकिस्तान में डीजल 335.86 रुपए प्रति लीटर के दाम से बिक रहा है. वहीं पेट्रोल की बात करें तो यह 321.17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है. अगर लाइट डीजल ऑयल की बात करें 302.52 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. लाइट डीजल ऑयल सामान्य डीजल के मुकाबले थोड़ा कम रिफाइंड और सस्ता होता है.

पाकिस्तान में रसोई गैस के दाम छू रहे आसमान

अगर पाकिस्तान एलपीजी गैस की बात करें तो यह भी काफी ज्यादा महंगी बिक रही है. पाकिस्तान में फिलहाल रसोई गैस 225.84 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है. पाकिस्तान में रसोई गैस का सिलेंडर करीब 11.8 किलोग्राम का होता है. लिहाजा एक सिलेंडर गैस खरीदने के लिए 2664.88 पाकिस्तानी रुपए चुकाने होंगे.

भारत में गैस और तेल का क्या है दाम

भारत में रसोई गैस या फिर पेट्रोल-डीजल के दाम पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है. युद्ध की वजह से एलपीजी की सप्लाई जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन दाम पर असर नहीं हुआ है. भारत के लगभग सभी राज्यों में एलपीजी का दाम में फर्क है, लेकिन यह करीब 900 रुपए से 1000 रुपए के बीच है. वहीं पेट्रोल की बात करें तो यह भी करीब 95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है.

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