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हिंदी न्यूज़ऑटोआपकी कार रिकॉर्ड तो नहीं कर रही आपकी प्राइवेसी, बेचने से पहले जरूर कर लें ये काम

आपकी कार रिकॉर्ड तो नहीं कर रही आपकी प्राइवेसी, बेचने से पहले जरूर कर लें ये काम

सावधान रहें, क्योंकि आपकी कार में सेव पर्सनल डेटा आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है. जानें कार बेचने से पहले किन जरूरी स्टेप्स को अपनाकर आप अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 23 Mar 2026 08:28 AM (IST)
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हर साल मार्केट में नई गाड़ियां आती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी पुरानी कार बेचकर नई गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं. हालांकि, पुरानी कार बेचते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है. दरअसल, मॉडर्न कारें पहियों पर चलने वाले स्मार्टफोन की तरह हैं, जिनमें आपकी लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन से लेकर वॉयस कमांडस तक का डेटा स्टोर रहता है. ऐसे में पुरानी कार बेचने से पहले अपनी पर्सनल जानकारी और डेटा मिटाना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि पुरानी कार बेचते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

कार बेचने से पहले करें ये जरूरी काम

कार का डेटा पूरी तरह क्लियर करें

कार देने से पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम से अपना Google या Apple अकाउंट लॉगआउट करे दें, चाहे वह सेव्ड कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री और नैविगेशन एड्रेस हो. साथ ही , FasTag और GPS ट्रैकर या कनेक्टेड ऐप जैसे BlueLink या i-Connect है तो उसे भी डिसेबल कर दें. ये डेटा छोड़ने पर आपकी पर्सनल जानकारी लीक होने का खतरा रहता है. 

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लिखित एग्रीमेंट जरूर बनवाएं

कार बेचते समय लिखित एग्रीमेंट का आपकी प्राइवेसी पर भी सीधा असर पड़ता है, दरअसल, एग्रीमेंट में आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़ी जानकारी लिखी होती है. अगर यह दस्तावेज सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो आपकी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में जा सकती है.

RC ट्रांसफर तुरंत करवाएं

कार बेचने के बाद RC (Registration Certificate) ट्रांसफर करवाने से गाड़ी कानूनी रूप से नए मालिक के नाम हो जाती है. वहीं, अगर RC आपके नाम पर ही रहती है तो आपकी पर्सनल जानकारी रिकॉर्ड में बनी रहती है और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जो भविष्य मैं आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है. 

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 चालान और लोन क्लियर करें

कार बेचने से पहले सभी ट्रैफिक चालान और लोन क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे गाड़ी का ट्रांसफर रुक सकता है या बाद में विवाद हो सकता है, साथ ही आपकी पर्सनल डिटेल्स सिस्टम में एक्टिव रहती हैं और बार-बार नोटिस, कॉल या मैसेज आते रहते हैं, जिससे आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

Published at : 23 Mar 2026 08:28 AM (IST)
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Personal Data Safety In Car Car Privacy Protection Delete Car Data Before Selling Infotainment Reset Car
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