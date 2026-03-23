ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार

Online Fraud Safety Tips: आजकल फोन उठाओ तो पेमेंट, शॉपिंग, बैंकिंग सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. काम आसान जरूर हुआ है. लेकिन इसके साथ जोखिम भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है. छोटे-छोटे क्लिक के चक्कर में लोग बड़ी रकम गंवा बैठते हैं. खास बात ये है कि फ्रॉड करने वाले अब पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं और नए-नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं.

अच्छी बात यह है कि आपको साइबर एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं. बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर आप खुद को काफी हद तक सेफ रख सकते हैं. अगर आप रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. तो ये 5 बातें आपके लिए बेहद जरूरी हैं. जिनसे आप खुदको बचाकर रख सकते हैं.

सभी पासवर्ड अलग-अलग रखें

सबसे पहली गलती लोग पासवर्ड को लेकर करते हैं. आसान और एक जैसा पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करना बड़ा जोखिम बन सकता है. कोशिश करें कि हर अकाउंट का पासवर्ड अलग और मजबूत हो. तो इसके साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें. इसके अलावा अपने फोन और लैपटॉप में आने वाले सिक्योरिटी अपडेट को टालें नहीं. ये अपडेट्स आपके डिवाइस को नए खतरों से बचाने के लिए ही आते हैं.

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सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयरिंग न करें

लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की हर छोटी-बड़ी चीज शेयर कर देते हैं. यही जानकारी स्कैमर्स के काम आ जाती है. कई बार धोखेबाज खुद को आपका जानकार बताकर भरोसा जीतते हैं. खासकर बुजुर्गों को इस तरह टारगेट किया जाता है. इसलिए अपनी और अपने परिवार की निजी जानकारी जितनी कम शेयर करेंगे, उतना सेफ रहेंगे.

अनजान लिंक पर क्लिक न करें

फिशिंग आज सबसे आम तरीका बन चुका है. आपको कोई ईमेल या मैसेज आता है जिसमें लिंक होता है और क्लिक करते ही आपका डेटा चोरी हो सकता है. ऐसे मैसेज अक्सर डराने या लालच देने वाले होते हैं. अगर कोई लिंक संदिग्ध लगे. तो उस पर क्लिक करने से बचें. हमेशा ईमेल आईडी और मैसेज की लैंग्वेज को चेक कर लें.

VPN और अलग ईमेल का इस्तेमाल

अगर आप अक्सर अलग-अलग वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाते हैं. तो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी हर जगह इस्तेमाल न करें. इसके लिए ईमेल मास्किंग या अलग ईमेल का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. साथ ही VPN का इस्तेमाल करने से आपकी ऑनलाइन पहचान काफी हद तक छिपी रहती है. हालांकि यह पूरी सेफ्टी नहीं देता. लेकिन रिस्क जरूर कम कर देता है.

एंटीवायरस का यूज करें

इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते समय सावधानी बहुत जरूरी है. कई फाइल्स के साथ मैलवेयर भी आ सकता है, जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए अपने डिवाइस में अच्छा एंटीवायरस जरूर रखें. यह संदिग्ध फाइल्स को पहचानकर उन्हें ब्लॉक या क्वारंटाइन कर सकता है. तो साथ ही हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट से ही फाइल डाउनलोड करें. जिससे किसी तरह का खतरा न हो.

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