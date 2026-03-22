भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स

Skoda ने अपनी पॉपुलर SUV Kushaq का नया फेसलिफ्ट वर्जन 10.69 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है. ये SUV पांच अलग-अलग वेरिएंट में आती है, जिसमें ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं. कंपनी ने इस बार गाड़ी को पहले से ज्यादा मॉडर्न और फीचर-लोडेड बनाने पर ध्यान दिया है. इंजन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक

नई Kushaq फेसलिफ्ट को देखकर साफ पता चलता है कि इसमें डिजाइन पर खास काम किया गया है. सामने की तरफ नया बंपर, पतले हेडलैंप और DRL के साथ कनेक्टेड लाइट बार दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन नए 17 इंच के अलॉय व्हील्स इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं. पीछे की तरफ नए LED टेललाइट्स, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स और चमकता हुआ Skoda Logo दिया गया है.

इंटीरियर और फीचर्स

इस SUV के अंदर का डिजाइन काफी हद तक पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ नए अपडेट जोड़े गए हैं. नया ड्यूल-टोन ब्लैक और बेज इंटीरियर इसे फ्रेश फील देता है. सबसे बड़ा बदलाव पैनोरमिक सनरूफ का है, जो अब इस कार में शामिल किया गया है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले, 10.1 इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एम्बिएंट लाइटिंग और AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

सेफ्टी और इंजन

सेफ्टी के मामले में Skoda ने कोई कमी नहीं छोड़ी है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यह SUV ड्राइवर और यात्रियों दोनों के लिए सुरक्षित मानी जा सकती है. इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही हैं, जिसमें 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं. 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है, जो बेहतर पावर और परफॉर्मेंस देता है.

किन कारों से है टक्कर

नई Skoda Kushaq Facelift का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser जैसी कारों से है. इसके अलावा Volkswagen Taigun भी इसका बड़ा कॉम्पिटिटर है.