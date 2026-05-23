पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतने रुपये की आती है फॉर्च्यूनर, कीमत भारत से इतनी गुना ज्यादा

Toyota Fortuner Price India vs Pakistan: टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत में सबसे लोकप्रिय प्रीमियम SUV में से एक मानी जाती है. दमदार रोड प्रजेंस, मजबूत इंजन और शानदार इमेज की वजह से यह कई लोगों की ड्रीम कार बनी हुई है. लेकिन अगर यही SUV पड़ोसी देश पाकिस्तान में खरीदनी हो तो जेब पर कहीं ज्यादा असर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में Fortuner की कीमत भारत की तुलना में कई गुना ज्यादा पहुंच जाती है.

यही वजह है कि वहां यह SUV बेहद लग्जरी और हाई प्रोफाइल गाड़ी मानी जाती है. कई भारतीय ग्राहक जब पाकिस्तान में कारों की कीमत सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं. दरअसल इसके पीछे टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और आर्थिक हालात जैसे कई बड़े कारण हैं. यही वजह है कि दोनों देशों में एक ही SUV की कीमत में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है.

पाकिस्तान में क्यों इतनी महंगी है फॉर्च्यूनर

पाकिस्तान में टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत भारतीय बाजार की तुलना में काफी ज्यादा बताई जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह भारी इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स माने जाते हैं. वहां विदेशी गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिससे कारों की कीमत तेजी से बढ़ जाती है. इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और वहां की करेंसी वैल्यू भी कीमतों को प्रभावित करती है.

कई बार ऑटो कंपनियों को सीमित प्रोडक्शन और कम बिक्री के कारण भी ज्यादा कीमत रखनी पड़ती है. वहीं भारत में बड़े स्तर पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने से लागत कम हो जाती है. यही कारण है कि भारतीय बाजार में Fortuner अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है. पाकिस्तान में यह SUV अमीर और हाई प्रोफाइल ग्राहकों की पसंद मानी जाती है. बता दें कि, पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर की कीमत 50 से 70 लाख के बीच है.

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भारत में क्यों ज्यादा सफल है फॉर्च्यूनर

भारत में Toyota Fortuner को सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है. यहां इसका मजबूत नेटवर्क, अच्छी रीसेल वैल्यू और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे बेहद लोकप्रिय बनाते हैं. भारतीय ग्राहकों को इसमें दमदार इंजन, शानदार रोड प्रजेंस और लंबी उम्र का भरोसा मिलता है. इसके अलावा भारत में Toyota की लोकल असेंबली और बड़े स्तर का बाजार कीमत को कुछ हद तक कंट्रोल में रखने में मदद करता है.

यही वजह है कि Fortuner यहां नेताओं, बिजनेसमैन और SUV पसंद करने वालों की पहली पसंद बनी रहती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के ऑटो बाजार में टैक्स स्ट्रक्चर और उत्पादन क्षमता का अंतर ही कीमतों में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. यही कारण है कि एक ही SUV दोनों देशों में इतनी अलग कीमत पर बिकती नजर आती है.

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