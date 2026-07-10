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हिंदी न्यूज़ऑटोएथेनॉल फ्यूल से गाड़ी के कौन-से पार्ट्स सबसे पहले हो सकते हैं खराब? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

एथेनॉल फ्यूल से गाड़ी के कौन-से पार्ट्स सबसे पहले हो सकते हैं खराब? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

Ethanol Fuel Engine Damage: क्या एथेनॉल पेट्रोल आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है? जानिए पुरानी और नॉन-E20 कारों के वो कौन-से 5 जरूरी पार्ट्स हैं, जो एथेनॉल की वजह से सबसे पहले खराब हो सकते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 12:50 PM (IST)
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Ethanol Fuel Engine Damage: भारत में अभी सबसे ज्यादा चर्चा एथेनॉल फ्यूल को लेकर है. देश भर में अब एथेनॉल हर पंप पर मिल रहें हैं और इस फ्यूल को लेकर अब कई तरह के प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. बता दें कि, देश में प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल की मात्रा बढ़ा दी गई है. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया और कार मैकेनिकों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है कि यह फ्यूल गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है. 

लेकिन सरकार इन दावों को अफवाह बताती है जबकि ऑटो इंडस्ट्री का मानना है कि जो गाड़ियां पुरानी हैं या E20 कंपैटिबल नहीं हैं. उनके कुछ हिस्सों पर इसका असर पड़ सकता है. तो चलिए जानतें हैं कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ी के कौन-से पार्ट्स सबसे पहले खराब होने का खतरा रहता है.

रबर होज और फ्यूल लाइन्स जल्द होते हैं खराब 

आपको बता दें कि, एथेनॉल में एक नेचुरल गुण होता है और यह रबर और कुछ खास तरह के प्लास्टिक को धीरे-धीरे गलाने या सख्त करने लगता है. पुरानी गाड़ियों में ईंधन को टैंक से इंजन तक पहुंचाने के लिए जिन रबर होज और प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल होता है. वे इस फ्यूल के लिए नहीं बने थे. 

जबकि एथेनॉल के लगातार संपर्क में रहने से ये रबर के पाइप कड़े होकर चटकने लगते हैं. इससे फ्यूल लीक होने का खतरा बढ़ जाता है और गाड़ी में आग लगने जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: आपकी कार में कौन-सा फ्यूल भर रहा है पंप? अब खुद ऐसे करें तुरंत पहचान

फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स पर पड़ता है असर 

आपने सुना ही होगा कि एथेनॉल की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह हवा से नमी यानी पानी को बहुत तेजी से सोखता है. जब गाड़ी के फ्यूल टैंक में पानी की मात्रा बढ़ती है तो यह ईंधन प्रणाली के मेटल पार्ट्स में जंग लगाने लगता है. 

जिससे इसका सीधा असर गाड़ी के महंगे फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर्स पर पड़ता है. जंग के छोटे-छोटे पार्टिकल इंजेक्टर्स के बारीक छेदों को बंद कर देते हैं. जिससे इंजन को सही मात्रा में तेल नहीं मिलता. इसके कारण गाड़ी चलते-चलते झटके मारने लगती है.

फ्यूल फिल्टर भी हो जाता है चोक 

बता दें कि, एथेनॉल एक बेहतरीन साल्वेंट माना जाता है. इसलिए यह टैंक के अंदर सालों से जमी गंदगी और कचरे को पिघला देता है. यह सारा छूटा हुआ कचरा सीधे फ्यूल फिल्टर में जाकर जमा हो जाता है. 

जिससे फिल्टर बहुत जल्दी चोक यानी ब्लॉक हो जाता है. इसके अलावा नमी और कचरे के कारण इंजन के सिलेंडर और इनटेक वाल्व्स पर कार्बन की परत जमने लगती है  जिससे गाड़ी का पिकअप और माइलेज दोनों ही बुरी तरह प्रभावित होते हैं.

यह भी पढ़ें: जून में 63 पर्सेंट ज्यादा बिकीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्या एथेनॉल की वजह से बढ़ी ईवी की बिक्री?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jul 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Ethanol Fuel Engine Damage E20 Petrol Car Parts Affect Rubber Hose Fuel Line Corrosion Clogged Fuel Filter Symptoms
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