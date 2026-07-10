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हिंदी न्यूज़ऑटोजून में 63 पर्सेंट ज्यादा बिकीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्या एथेनॉल की वजह से बढ़ी ईवी की बिक्री?

जून में 63 पर्सेंट ज्यादा बिकीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्या एथेनॉल की वजह से बढ़ी ईवी की बिक्री?

India EV Sales: जून 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 63% बढ़कर 3.06 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई. जानिए क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से अचानक बढ़ी ईवी की डिमांड.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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India EV Sales: भारत में अब लोगों की सोच बदल रही है और पेट्रोल-डीजल गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. जिसके चलते अब हमें सड़कों पर कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिल रही हैं. जबकि हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल हुआ है. 

बता दें कि, जून 2026 में देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 63% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. जिसके बाद अब लगातार हो रहे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के चलते लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से ईवी गाड़ियों की बिक्री बढ़ गई है.

हुई ताबड़तोड़ बिक्री 

आपको बता दें कि, इस बंपर सेल में सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और पैसेंजर कारों से मिला है. जून 2026 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 75% बढ़कर 1,93,735 यूनिट्स पर पहुंच गई है. वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इनकी बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा होकर 31,823 यूनिट्स के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई है. 

टीवीएस मोटर ने 47,064 और बजाज ऑटो ने 43,306 यूनिट्स बेचकर टू-व्हीलर में बाजी मारी है. जबकि कारों के मामले में टाटा मोटर्स 12,187 और महिंद्रा 7,766 यूनिट्स बेचकर टॉप पर रही है. 

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एथेनॉल तो नहीं है वजह?

आपको बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हो रही ताबड़तोड़ बिक्री के बाद अब एथेनॉल को इसकी वजह माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईवी की सेल के पीछे सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होने का डर नहीं है. असल में एथेनॉल की वजह से लोग अपनी पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के इंजन की लाइफ को लेकर थोड़े परेशान जरूर हैं. 

ईवी की बिक्री बढ़ने की असली वजह भारतीय ग्राहक को माना जा रहा है. क्योंकि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी, उनकी लंबी रेंज और कम रनिंग कॉस्ट पर भरोसा करने लगे हैं. इसके अलावा कंपनियों द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट और नए-नए मॉडल्स के आने से लोगों के पास अब बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं.

कम कीमतों का माना जा रहा है असर

वहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल की सबसे बड़ी वजह देश में तेजी से बढ़ता चार्जिंग नेटवर्क को माना जा रहा है. अब हाईवे से लेकर सोसायटियों तक में चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं. जबकि घरेलू स्तर पर बैटरी बनने से इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गईं हैं. लोग अब सिर्फ एथेनॉल से बचने के लिए नहीं बल्कि जेब के फायदे और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए ईवी खरीद रहें हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jul 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
India EV Sales Electric Car Record Fada Ev Report Ev Sales Surge
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