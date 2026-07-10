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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी की TMC के 440 करोड़ फ्रीज... फिर डेरेक ओ ब्रायन ने पूछा एक सवाल- 'ED मंदिर के कोष को कब...'

ममता बनर्जी की TMC के 440 करोड़ फ्रीज... फिर डेरेक ओ ब्रायन ने पूछा एक सवाल- 'ED मंदिर के कोष को कब...'

West Bengal ED Action: TMC के 440 करोड़ रुपये वाले तीन बैंक खाते फ्रीज होने के बाद डेरेक ओ'ब्रायन ने राम मंदिर के कथित चढ़ावे का जिक्र करते हुए ED से बड़ा सवाल पूछा.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 02:31 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ‘ब्रायन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी पार्टी के तीन बैंक खातों को ‘फ्रीज’ किए जाने पर शुक्रवार (10 जुलाई ) को सवाल उठाया और अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए पूछा कि ईडी ‘मंदिर के कोष’ को कब ‘फ्रीज’ करेगा.

तृणमूल के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ओ’ब्रायन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘ईडी ने एचडीएफसी बैंक में तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को ‘फ्रीज’ कर दिया है. ईडी मंदिर के कोष को कब ‘फ्रीज’ करेगा?’ यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब विपक्ष राम मंदिर की चढ़ावा प्रबंधन प्रणाली में कथित वित्तीय अनियमितताओं की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी कर रहा है.

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440 करोड़ खाते फ्रीज

ईडी ने बुधवार (8 जुलाई ) को कहा कि उसने धन के कथित दुरुपयोग के एक मामले में छापेमारी के बाद तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को धन शोधन निवारण कानून के तहत ‘फ्रीज’ कर दिया है. इन खातों में कुल 440 करोड़ रुपये जमा थे. केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17(1ए) के तहत जारी किए गए हैं.

फ्रीज करने का अधिकार

यह धारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बैंक जमा जैसी किसी परिसंपत्ति को ‘फ्रीज’ करने का ऐसी स्थिति में अधिकार देती है जब उस संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक नहीं हो और यह आवश्यक हो कि उस संपत्ति को हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल न किया जा सके.

इनपुट-भाषा

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About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
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Published at : 10 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Derek O' Brien TMC ED Ram Mandir Donation Scam
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