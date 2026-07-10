तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ‘ब्रायन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी पार्टी के तीन बैंक खातों को ‘फ्रीज’ किए जाने पर शुक्रवार (10 जुलाई ) को सवाल उठाया और अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए पूछा कि ईडी ‘मंदिर के कोष’ को कब ‘फ्रीज’ करेगा.

तृणमूल के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ओ’ब्रायन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘ईडी ने एचडीएफसी बैंक में तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को ‘फ्रीज’ कर दिया है. ईडी मंदिर के कोष को कब ‘फ्रीज’ करेगा?’ यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब विपक्ष राम मंदिर की चढ़ावा प्रबंधन प्रणाली में कथित वित्तीय अनियमितताओं की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी कर रहा है.

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440 करोड़ खाते फ्रीज



ईडी ने बुधवार (8 जुलाई ) को कहा कि उसने धन के कथित दुरुपयोग के एक मामले में छापेमारी के बाद तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को धन शोधन निवारण कानून के तहत ‘फ्रीज’ कर दिया है. इन खातों में कुल 440 करोड़ रुपये जमा थे. केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17(1ए) के तहत जारी किए गए हैं.

फ्रीज करने का अधिकार



यह धारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बैंक जमा जैसी किसी परिसंपत्ति को ‘फ्रीज’ करने का ऐसी स्थिति में अधिकार देती है जब उस संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक नहीं हो और यह आवश्यक हो कि उस संपत्ति को हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल न किया जा सके.

इनपुट-भाषा

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