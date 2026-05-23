Honda ने भारत में पेश की नई SUV ZR-V, जानिए किन खास फीचर्स से लैस है यह गाड़ी?

हिंदी न्यूज़ऑटोHonda ने भारत में पेश की नई SUV ZR-V, जानिए किन खास फीचर्स से लैस है यह गाड़ी?

Honda ZR-V SUV: इस एसयूवी में पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. Honda का हाइब्रिड सिस्टम पहले से ही अपनी स्मूद ड्राइविंग और बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 May 2026 02:24 PM (IST)
पिछले कुछ सालों में कार बाजार में प्रीमियम SUVs की मांग तेजी से बढ़ी है. अब ग्राहक सिर्फ बड़ी कार ही नहीं, बल्कि ज्यादा फीचर्स, शानदार डिजाइन और प्रीमियम फील भी चाहते हैं. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां लगातार नए मॉडल पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में Honda ZR-V को भारत में पेश किया गया है. यह एक नई 5-सीटर प्रीमियम SUV है, जिसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो स्टाइल, आराम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली SUV चाहते हैं.

Honda ZR-V का डिजाइन काफी मॉडर्न और प्रीमियम है. SUV के फ्रंट में बड़ी ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और आकर्षक DRLs दिए गए हैं, जो इसे मजबूत रोड प्रेजेंस देते हैं. इसका डिजाइन काफी स्पोर्टी रखा गया है, जिससे यह युवाओं को भी पसंद आ सकती है. साइड प्रोफाइल में बड़े अलॉय व्हील्स और स्मूद बॉडी लाइन्स इसे और ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. वहीं पीछे की तरफ स्लिम LED टेललाइट्स और नया बम्पर SUV को मॉडर्न लुक देते हैं.

Honda ZR-V का केबिन

इंटीरियर की बात करें तो Honda ZR-V का केबिन काफी प्रीमियम और आरामदायक बनाया गया है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने केबिन में सॉफ्ट-टच मटेरियल और बेहतर फिनिश का इस्तेमाल किया है, जिससे अंदर बैठने पर लग्जरी कार जैसा अनुभव मिलता है. इसके अलावा सीट्स को भी काफी आरामदायक बनाया गया है ताकि लंबी यात्रा में भी यात्रियों को आराम मिले. SUV में पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलने की उम्मीद है, जिससे परिवार के लिए यह एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

कैसे हैं फीचर्स और परफॉर्मेंस?

फीचर्स के मामले में भी Honda ZR-V काफी एडवांस हो सकती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, ADAS से जुड़े सेफ्टी फीचर्स और कई आधुनिक टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए जा सकते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और अन्य सेफ्टी सिस्टम मिलने की संभावना है. Honda अब अपनी नई कारों में ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स देने पर फोकस कर रही है और ZR-V भी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस SUV में पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है. Honda का हाइब्रिड सिस्टम पहले से ही अपनी स्मूद ड्राइविंग और बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है. ऐसे में ZR-V में भी अच्छा माइलेज और रिफाइंड ड्राइविंग अनुभव देखने को मिल सकता है. यह SUV शहर के ट्रैफिक और लंबी दूरी दोनों के लिए आरामदायक साबित हो सकती है. 

