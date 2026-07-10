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हिंदी न्यूज़ऑटोCarKia Syros EV और Sorento Hybrid जल्द होंगी लॉन्च, जानिए क्या होगा खास

Kia Syros EV और Sorento Hybrid जल्द होंगी लॉन्च, जानिए क्या होगा खास

Kia New Cars: किआ ला रही है दो धांसू गाड़ियां. जानिए 400km रेंज वाली किफायती सिरोस ईवी और 261bhp पावर वाली सोरेंटो हाइब्रिड एसयूवी में क्या होगा खास.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 10 Jul 2026 02:26 PM (IST)
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Kia New Cars: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय देखा जा रहा है कि, कंपनियां मार्केट में बने रहने के लिए नई-नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं. जिसके चलते अब मार्केट में सभी कंपनियों के बीच होड़ देखने को मिल रही है. इस बीच भारतीय कार बाजार में अपनी धाक जमा चुकी किआ अब बड़े धमाके की तैयारी में है. 

बता दें कि, कंपनी जल्द ही अपने पोर्टफोलियो में दो बिल्कुल नई और शानदार गाड़ियां शामिल करने जा रही है. तो चलिए जानतें हैं कि, भविष्य में आने वाली इन दो कारों में ग्राहकों को क्या खास मिलने वाला है.

सिरोस ईवी जल्द होगी लॉन्च 

बता दें कि, किआ सिरोस ईवी कंपनी के पेट्रोल-डीजल मॉडल का ही इलेक्ट्रिक अवतार होने वाली है. सबसे खास बात यह है कि यह गाड़ी किआ के लाइनअप में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी. इसे कैरेंस क्लेविस ईवी के नीचे पोजीशन किया जाएगा. 

हालांकि इसके लुक में नॉर्मल साइरोस के मुकाबले थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे जैसे कि इसके अलॉय व्हील्स, नए टायर्स और ईवी बैजिंग इसे एक अलग पहचान देंगे. कम बजट में एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहने वालों के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है. जबकि इसके अलावा इस गाड़ी में 42kWh और 49kWh का बैटरी पैक मिलने वाला है. जिससे यह गाड़ी 400 किलोमीटर की रेंज आराम से दे सकती है.

यह भी पढ़ें: इंजन नहीं, अब कार खरीदने से पहले भारतीय सबसे ज्यादा देखते हैं ये 5 फीचर्स

7-सीटर प्रीमियम एसयूवी भी होगी लॉन्च 

जबकि दूसरी कार की बात करें तो किआ सोरेंटो की तो यह एक बेहद प्रीमियम और आलीशान एसयूवी होने वाली है. भारत में इसे हाइब्रिड सिस्टम के साथ लॉन्च किया जाएगा. 

इस सेगमेंट में सोरेंटो पहली ऐसी गाड़ी होगी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक के साथ आएगी. भारत के बड़े परिवारों को ध्यान में रखते हुए इसे 7-सीटर अवतार में पेश किया जाएगा. इसमें किआ के सिग्नेचर प्रीमियम फीचर्स और कमाल का केबिन स्पेस देखने को मिलेगा जो सफर को आलीशान बना देगा.

मिलेगी 261bhp की ताकत

आपको बता दें कि, सोरेंटो हाइब्रिड की सबसे बड़ी यूएसपी इसका पावरफुल इंजन है. इसमें एक दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड मोटर के साथ जोड़ा गया है. यह पूरा सिस्टम मिलकर कुल 261bhp की जबरदस्त पावर जेनरेट करता है. 

यानी आपको चलाने में तो पेट्रोल कार जैसी धाकड़ परफॉर्मेंस मिलेगी ही साथ ही हाइब्रिड होने की वजह से इसका माइलेज भी बेहद शानदार रहने वाला है. उम्मीद जताई जा रही है कि किआ इंडिया सबसे पहले साइरोस ईवी को मार्केट में उतारेगी और उसके बाद सोरेंटो हाइब्रिड से पर्दा उठाएगी.

यह भी पढ़ें: एथेनॉल फ्यूल से गाड़ी के कौन-से पार्ट्स सबसे पहले हो सकते हैं खराब? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

Published at : 10 Jul 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Kia Syros EV Launch Sorento Hybrid India Affordable Kia Ev 7 Seater Hybrid Suv
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