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हिंदी न्यूज़ऑटोNissan Tekton खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा डाउन पेमेंट, जानें कितने की बनेगी EMI?

Nissan Tekton खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा डाउन पेमेंट, जानें कितने की बनेगी EMI?

Nissan Tekton के बेस Visia T160 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है. ऑन रोड कीमत टैक्स और दूसरे चार्ज जोड़ने के बाद करीब 12.49 लाख रुपये तक पहुंचती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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Nissan Tekton: अगर आप भी एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Nissan की लॉन्च हुई Tekton आपके लिए एक नया और बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. कंपनी ने एसयूवी को भारतीय बाजारों में 10.49 लाख रुपये एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि इसके टॉप वेरियंट की कीमत 18.59 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होगी.

नई Tekton को दमदार डिजाइन, दो टर्बो पेट्रोल इंजन, एडवांस फीचर्स और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ पेश किया गया है. ऐसे में अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसे घर लाने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी और हर महीने कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी. 

शुरुआती वेरिएंट खरीदने पर कितनी होगी डाउन पेमेंट? 

Nissan Tekton के बेस Visia T160 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है. ऑन रोड कीमत टैक्स और दूसरे चार्ज जोड़ने के बाद करीब 12.49 लाख रुपये तक पहुंचती है. अगर ग्राहक करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो बाकी राशि 5 साल के लिए 8 प्रतिशत ब्याज दर से कार लोन लेता है, तो लगभग 10.49 लाख रुपये का लोन बनेगा. इस स्थिति में हर महीने करीब 21,270 रुपये की ईएमआई चुकानी होगी. वहीं दूसरे फाइनेंस कैलकुलेशन के अनुसार, अगर करीब 1.21 लाख रुपये की डाउन पेमेंट कर 9.8 प्रतिशत ब्याज दर पर 60 महीने तक का लोन लिया जाता है, तो बेस वेरिएंट के महीने की ईएमआई करीब 23,011 रुपये तक हो सकती है. ब्याज दर, डाउन पेमेंट और बैंक की शर्तों के अनुसार ईएमआई में बदलाव संभव है. 

दूसरे वेरिएंट्स की अनुमानित ईएमआई 

अगर आप Tekton के टॉप वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो Visia Plus T160 MT की महीने की अनुमानित ईएमआई करीब 24,437 रुपये हो सकती है. Acenta T160 MT करीब 25,842 रुपये और N-Connecta T160 MT करीब 29,978 और Acenta T280 1.3MT की ईएमआई करीब 32,967 रुपये प्रति महीना हो सकती है. ये आंकड़े अलग-अलग डाउन पेमेंट, ब्याज दर और लोन अवधि के आधार पर बदल भी सकते हैं. 

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Nissan Tekton में दो टर्बो इंजन का ऑप्शन 

नई Nissan Tekton में कंपनी ने दो इंजन ऑप्शन दिए हैं. पहले 1.0 लीटर, 3 सिलेंडर टर्बो पैट्रोल इंजन है, जो 100 एचपी की पावर और 166 एनएम का टार्क देता है. यही इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और कंपनी के अनुसार 19.4केएमपीएल तक माइलेज देने में सक्षम है. दूसरा 1.3 लीटर, 4- सिलेंडर टर्बो इंजन 163 एचपी की पावर और 280 एनएम का टार्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल के साथ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है. इस इंजन का दावा किया गया माइलेज 18.5 केएमपीएल तक है. 

फीचर्स की भी है लंबी लिस्ट 

Tekton में प्रीमियम केबिन के साथ कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल बिल्ट इन, गूगल मैप्स, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटर और पावर्ड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बेक्र, पैडल शिफ्टर्स, पावर्ड टेलगेट और माय निशान ऐप के जरिए रिमोट स्टार्ट स्टॉप जैसी सुविधाएं मिलती है. कंपनी इस एसयूवी के साथ 50 से ज्यादा पर्सनलाइजेशन ऑप्शन और 5 साल का निशान केयर पैकेज भी दे रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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