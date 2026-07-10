Nissan Tekton खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा डाउन पेमेंट, जानें कितने की बनेगी EMI?

Nissan Tekton: अगर आप भी एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Nissan की लॉन्च हुई Tekton आपके लिए एक नया और बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. कंपनी ने एसयूवी को भारतीय बाजारों में 10.49 लाख रुपये एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि इसके टॉप वेरियंट की कीमत 18.59 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होगी.

नई Tekton को दमदार डिजाइन, दो टर्बो पेट्रोल इंजन, एडवांस फीचर्स और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ पेश किया गया है. ऐसे में अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसे घर लाने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी और हर महीने कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी.

शुरुआती वेरिएंट खरीदने पर कितनी होगी डाउन पेमेंट?

Nissan Tekton के बेस Visia T160 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है. ऑन रोड कीमत टैक्स और दूसरे चार्ज जोड़ने के बाद करीब 12.49 लाख रुपये तक पहुंचती है. अगर ग्राहक करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो बाकी राशि 5 साल के लिए 8 प्रतिशत ब्याज दर से कार लोन लेता है, तो लगभग 10.49 लाख रुपये का लोन बनेगा. इस स्थिति में हर महीने करीब 21,270 रुपये की ईएमआई चुकानी होगी. वहीं दूसरे फाइनेंस कैलकुलेशन के अनुसार, अगर करीब 1.21 लाख रुपये की डाउन पेमेंट कर 9.8 प्रतिशत ब्याज दर पर 60 महीने तक का लोन लिया जाता है, तो बेस वेरिएंट के महीने की ईएमआई करीब 23,011 रुपये तक हो सकती है. ब्याज दर, डाउन पेमेंट और बैंक की शर्तों के अनुसार ईएमआई में बदलाव संभव है.

दूसरे वेरिएंट्स की अनुमानित ईएमआई

अगर आप Tekton के टॉप वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो Visia Plus T160 MT की महीने की अनुमानित ईएमआई करीब 24,437 रुपये हो सकती है. Acenta T160 MT करीब 25,842 रुपये और N-Connecta T160 MT करीब 29,978 और Acenta T280 1.3MT की ईएमआई करीब 32,967 रुपये प्रति महीना हो सकती है. ये आंकड़े अलग-अलग डाउन पेमेंट, ब्याज दर और लोन अवधि के आधार पर बदल भी सकते हैं.

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Nissan Tekton में दो टर्बो इंजन का ऑप्शन

नई Nissan Tekton में कंपनी ने दो इंजन ऑप्शन दिए हैं. पहले 1.0 लीटर, 3 सिलेंडर टर्बो पैट्रोल इंजन है, जो 100 एचपी की पावर और 166 एनएम का टार्क देता है. यही इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और कंपनी के अनुसार 19.4केएमपीएल तक माइलेज देने में सक्षम है. दूसरा 1.3 लीटर, 4- सिलेंडर टर्बो इंजन 163 एचपी की पावर और 280 एनएम का टार्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल के साथ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है. इस इंजन का दावा किया गया माइलेज 18.5 केएमपीएल तक है.

फीचर्स की भी है लंबी लिस्ट

Tekton में प्रीमियम केबिन के साथ कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल बिल्ट इन, गूगल मैप्स, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटर और पावर्ड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बेक्र, पैडल शिफ्टर्स, पावर्ड टेलगेट और माय निशान ऐप के जरिए रिमोट स्टार्ट स्टॉप जैसी सुविधाएं मिलती है. कंपनी इस एसयूवी के साथ 50 से ज्यादा पर्सनलाइजेशन ऑप्शन और 5 साल का निशान केयर पैकेज भी दे रही है.

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