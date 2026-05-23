हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोविजय को गिफ्ट में मिली TN07CM2026 नंबर प्लेट, जानें क्या हैं फैंसी नंबर प्लेट लेने के नियम?

विजय को गिफ्ट में मिली TN07CM2026 नंबर प्लेट, जानें क्या हैं फैंसी नंबर प्लेट लेने के नियम?

Fancy Number Plate: भारत में फैंसी नंबर प्लेट लेने के लिए अलग नियम और फीस तय होती है. कई VIP नंबर ऑनलाइन नीलामी के जरिए दिए जाते हैं और इनके लिए लाखों रुपए तक खर्च होते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 23 May 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

Fancy Number Plate: हाल ही में स्टार हीरो विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं. जिसके बाद वह बेहद ही सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. वहीं, विजय को TN07CM2026 नंबर प्लेट गिफ्ट मिलने की खबर काफी चर्चा में रही. इसके बाद लोगों के बीच फैंसी और VIP नंबर प्लेट को लेकर दिलचस्पी फिर बढ़ गई है. भारत में कई लोग अपनी कार या बाइक के लिए खास नंबर लेना पसंद करते हैं. कुछ लोग अपने जन्मदिन, लकी नंबर या किसी खास तारीख से जुड़े नंबर चुनते हैं, जबकि कुछ लोग 0001, 9999 या 0786 जैसे VIP नंबर के लिए बड़ी रकम तक खर्च कर देते हैं. 

लेकिन फैंसी नंबर प्लेट लेना सिर्फ पसंद की बात नहीं बल्कि इसके लिए तय नियम और प्रक्रिया भी होती है. हर राज्य का RTO ऐसे नंबरों के लिए अलग फीस और सिस्टम तय करता है. कई बार इन नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली भी लगाई जाती है, जहां कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है.

ऐसे मिलती है फैंसी नंबर प्लेट

भारत में फैंसी या VIP नंबर प्लेट लेने के लिए वाहन मालिक को RTO की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. अब ज्यादातर राज्यों में यह काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाता है. सबसे पहले उपलब्ध VIP नंबरों की लिस्ट जारी की जाती है. इसके बाद इच्छुक लोग अपने पसंदीदा नंबर के लिए आवेदन करते हैं. अगर किसी नंबर की ज्यादा डिमांड होती है तो उसकी नीलामी कराई जाती है. जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे वह नंबर मिल जाता है. 

कई राज्यों में 0001, 0007, 9999 और 1111 जैसे नंबरों की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है. इसके अलावा अलग अलग नंबरों के लिए अलग रिजर्व प्राइस भी तय होती है. हालांकि नंबर मिलने के बाद भी वाहन मालिक को नियमों के अनुसार ही नंबर प्लेट लगानी होती है. स्टाइलिश या डिजाइन वाली नंबर प्लेट कई बार नियमों के खिलाफ मानी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट का कौन-सा वैरिएंट आपके लिए बेस्ट? एक क्लिक में जानें सारे फीचर्स

VIP नंबर प्लेट लेते समय इन नियमों का रखें ध्यान

फैंसी नंबर लेने के बाद भी वाहन मालिक को सरकार की तय गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होता है. नंबर प्लेट का फॉन्ट, साइज और डिजाइन मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार होना चाहिए. कई लोग नंबर प्लेट को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में अक्षरों और नंबरों को बदल देते हैं, जिससे चालान तक हो सकता है. इसके अलावा VIP नंबर मिलने के बाद तय समय में वाहन रजिस्ट्रेशन पूरा करना भी जरूरी होता है. 

बता दें कि, आज फैंसी नंबर सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि लोगों की पर्सनल पसंद का हिस्सा बन चुके हैं. यही वजह है कि बड़े शहरों में VIP नंबरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. आने वाले समय में ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल नीलामी के जरिए यह प्रक्रिया और आसान हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Best CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत

Published at : 23 May 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Vehicle Registration Fancy Number Plate VIP Registration Number Car Number Plate Rules RTO VIP Number
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
विजय को गिफ्ट में मिली TN07CM2026 नंबर प्लेट, जानें क्या हैं फैंसी नंबर प्लेट लेने के नियम?
विजय को गिफ्ट में मिली TN07CM2026 नंबर प्लेट, जानें क्या हैं फैंसी नंबर प्लेट लेने के नियम?
ऑटो
Best CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत
दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत
ऑटो
जल्द Yamaha पेश कर सकती है Ethanol से चलने वाली बाइक, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?
जल्द Yamaha पेश कर सकती है Ethanol से चलने वाली बाइक, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?
ऑटो
अब सबके बजट में आएंगी इलेक्ट्रिक कारें, ये दोनों कंपनियां मिलकर बना रहीं किफायती EVs
अब सबके बजट में आएंगी इलेक्ट्रिक कारें, ये दोनों कंपनियां मिलकर बना रहीं किफायती EVs
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma का खेल खत्म, Chandrika की घर वापसी का जश्न! #sbs
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
बिहार
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
क्रिकेट
इन 5 कारणों के चलते चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर सकी प्लेऑफ में प्रवेश, इंजरी ने बिगाड़ा पूरा खेल
इन 5 कारणों के चलते चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर सकी प्लेऑफ में प्रवेश, इंजरी ने बिगाड़ा पूरा खेल
साउथ सिनेमा
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड! जमकर कर रहे तैयारी
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड!
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
हेल्थ
Africa Ebola outbreak: अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
ट्रेंडिंग
46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO
46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget