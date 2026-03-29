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हिंदी न्यूज़ऑटोइंडियन राइडर्स के बीच खूब पॉपुलर हैं ये एडवेंचर बाइक्स, कीमत इतने लाख से शुरू, जानें डिटेल्स

इंडियन राइडर्स के बीच खूब पॉपुलर हैं ये एडवेंचर बाइक्स, कीमत इतने लाख से शुरू, जानें डिटेल्स

Popular Adventures Bikes: अगर आप एडवेंचर शौकीन हैं और ऑफ-रोडिंग के लिए बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि मार्केट में कौन-सी अच्छी बाइक्स मौजूद हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 04:29 PM (IST)
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भारत में एडवेंचर बाइक्स का ट्रेंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है. पहले जहां ये बाइक्स सिर्फ ऑफ-रोडिंग या खास राइडर्स के लिए थीं, लेकिन अब आम लोग भी लंबी यात्रा, खराब रास्तों और हाईवे राइड के लिए इन्हें पसंद करने लगे हैं. अच्छी बात यह है कि अब कम बजट में भी ऐसी बाइक्स मिल रही हैं, जो दमदार इंजन, मजबूत सस्पेंशन और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती हैं. यहां हम आपको 5 ऐसी वैल्यू फॉर मनी एडवेंचर बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंडियन राइडर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं. 

Hero Xpulse 210

इस लिस्ट में पहला नाम Hero Xpulse 210 का है. यह बाइक सबसे किफायती और पॉपुलर मानी जाती है. इसमें 210cc इंजन मिलता है और यह खराब रास्तों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इसमें लंबा सस्पेंशन, ABS, LED लाइट्स और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.62 लाख रुपये से शुरू होती है. 

KTM Adventure 250  

इसके बाद लिस्ट में दूसरा नाम KTM Adventure 250  है, जो उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पावर और टेक्नोलॉजी चाहते हैं. इसमें 249cc इंजन के साथ TFT डिस्प्ले, क्विकशिफ्टर और ऑफ-रोड ABS जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. यह बाइक परफॉर्मेंस और फीचर्स का अच्छा संतुलन देती है.बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपये है. 

TVS Apache RTX 300

तीसरा ऑप्शन TVS Apache RTX 300 है. इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह बाइक उन लोगों के लिए बेहतर है, जो फीचर्स और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं. बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये है. 

Royal Enfield Himalayan 450

लिस्ट में अगला नाम Royal Enfield Himalayan 450 का है. यह बाइक सबसे प्रीमियम और पावरफुल है. इसमें 450cc इंजन, मजबूत बॉडी और लंबी दूरी के लिए शानदार कम्फर्ट मिलता है. यह बाइक खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों या कठिन रास्तों पर लंबी राइड करना पसंद करते हैं. इसकी कीमत 3.06 लाख रुपये है. 

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Published at : 29 Mar 2026 04:29 PM (IST)
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KTM Adventure 250 TVS Apache RTX 300 Hero Xpulse 210 KTM Adventure 250  
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