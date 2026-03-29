हादसे के बाद जाम हो जाए कार का सेंट्रल लॉक तो न घबराएं, ये तरीके तुरंत बचाएंगे जान

कार का सेंट्रल लॉक सिस्टम आपकी सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी होता है. यह चोरी या दूसरे खतरों से कार को सेफ रखता है, लेकिन कभी-कभार यह सेफ्टी परेशानी में बदल सकती है. अगर आप या आपके साथ कोई कार में फंस जाए तो घबराने की बजाय आराम से काम लेने की जरूरत होती है. इस इमरजेंसी में आपके लिए कुछ टिप्स बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं.

सबसे पहली चीज आपके लिए यही है कि अगर कार लॉक हो जाए तो खुद को शांत रखना जरूरी है. घबराने से सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है. शांत रहने पर आप आसानी से सोच सकते हैं कि कार से बाहर कैसे निकलें?

कार में मौजूद चीजों का करें इस्तेमाल

अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है तो कार के अंदर मौजूद चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर सीट का हेडरेस्ट निकालकर उसके नुकीले हिस्से से कार का शीशा तोड़ा जा सकता है. अगर हेडरेस्ट नहीं निकलता तो सीट बेल्ट के मेटल हुक या पेंचकस और हथौड़ा शीशा तोड़ने में मदद कर सकती हैं.

एक और जरूरी बात यह है कि शीशा बीच से तोड़ने की बजाय साइड पर मारना आसान होता है. किनारे जल्दी टूटते हैं और बाहर निकलना आसान हो जाता है.

कुछ गाड़ियों में हेडरेस्‍ट फिक्‍स दिया जाता है, जिसे सीट से अलग नहीं किया जा सकता. ऐसे में आपके लिए जरूरी रहेगा कि शीशा तोड़ने के लिए सीटबेल्‍ट का यूज करें.

कार में सीटबेल्‍ट के हुक के जरिए ऐसा किया जा सकता है. दरअसल, सीटबेल्‍ट का हुक सॉलिड मेटल का बना होता है, जिसके चलते यह काफी मजबूत होता है.

आपके लिए सावधानी बरतना जरूरी

इस तरह के हालात से बचने के लिए पहले से सावधानी बरतना भी जरूरी है. हमेशा कार से उतरने से पहले चेक करें, बच्चों को अकेला न छोड़ें और जरूरत पड़ने वाली छोटी मददगार चीजें हमेशा कार में रखें.

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