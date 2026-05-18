देश में कहां सबसे सस्ती और कहां सबसे महंगी मिलती है CNG? कार मालिक जान लें डिटेल

CNG price in India: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में लगातार बढ़ती सीएनजी कीमतों ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है. पेट्रोल-डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर ऑटो, टैक्सी, प्राइवेट गाड़ी और रोजाना के सफर पर पड़ रहा है. हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 48 घंटे के अंदर 3 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद राजधानी में पहली बार सीएनजी का रेट 80 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको आज बताते हैं कि देश में सीएनजी कहां सबसे सस्ती और कहां सबसे महंगी मिलती है और कार मालिकों को यह डिटेल क्यों जान लेनी चाहिए.

सीएनजी की कीमतों में क्यों हो रहा बदलाव?

दरअसल भारत अपनी जरूरत के आधे से ज्यादा नेचुरल गैस विदेशों से आयात करता है. इंटरनेशनल बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर सीधे घरेलू सीएनजी रेट पर पड़ता है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई प्रभावित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में दबाव बढ़ा है. जिसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है. इसी के चलते सीएनजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है.

दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के नए रेट

नए रेट के अनुसार दिल्ली में सीएनजी अब 80.09 रुपये प्रति किलो है. वहीं नोएडा में सीएनजी की कीमत 88.70 रुपये प्रति किलो है. गाजियाबाद में 88.70 रुपये प्रति किलो और गुरुग्राम 84.12 रुपये प्रति किलो सीएनजी का रेट है.

देश में कहां सबसे सस्ती सीएनजी?

देश में सबसे सस्ती सीएनजी फिलहाल पुडुचेरी में मिल रही है. जहां इसकी कीमत करीब 74.60 रुपये प्रति किलो है. इसके बाद दिल्ली उन बड़े शहरों में शामिल है, जहां सीएनजी अभी भी देश के दूसरे शहरों की अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध है. गुजरात में भी सीएनजी के रेट दूसरे कई राज्यों की तुलना में कम है. गुजरात में सीएनजी करीब 80.44 रुपये प्रति किलो है.

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कहां मिल रही है सबसे महंगी सीएनजी?

अगर सबसे महंगी सीएनजी की बात करें तो हैदराबाद इस समय देश के सबसे महंगे शहरों में शामिल है. जहां सीएनजी करीब 97 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी कीमत काफी ज्यादा है. आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद में सीएनजी करीब 93.50 से 97.50 रुपये प्रति किलो है. वहीं मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में सीएनजी 96 रुपये प्रति किलो है, जबकि लखनऊ में सीएनजी 95.75 रुपये प्रति किलो है.

सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों पर असर

सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है. दरअसल ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा सकता है कि अब सेवाएं महंगी हो सकती है. डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है.

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