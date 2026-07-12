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कार चलाते वक्त की गई यह छोटी भूल, बन सकती है बड़े चालान की वजह

Car Traffic Challan Rules: कार चलाते वक्त की गई एक छोटी सी भूल बन सकती है 10,000 रुपये तक के भारी चालान की वजह. जानिए सीट बेल्ट, मोबाइल यूज और पीयूसी से जुड़े नए ट्रैफिक नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 12:16 PM (IST)
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Car Traffic Challan Rules: भारत में ट्रैफिक नियम को लेकर सरकार हर दिन कोई न कोई नया नियम बना रही है. क्योंकि, अपने देश में बहुत कम ही लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं. जिसके चलते सरकार अब नियम न पालन करने वालों के ऊपर बड़ा एक्शन लेगी. बता दें कि, आज के समय में भारत की सड़कों पर ट्रैफिक की निगरानी करने का तरीका बेहद आधुनिक और हाई-टेक हो चुका है. अब हर चौराहे और हाईवे पर एआई आधारित कैमरे लगे होते हैं. 

जो पलक झपकते ही आपकी गाड़ी का नंबर स्कैन कर लेते हैं. ऐसे में आपकी एक छोटी सी लापरवाही सीधे आपके मोबाइल पर हजारों रुपये का ऑनलाइन ई-चालान भेज सकती है. तो चलिए जानतें हैं कि, कार चलाते वक्त वो कौन सी छोटी गलती है जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती हैं.

इस गलती पर कटेगा 5,000 रुपये का चालान

बता दें कि, कार चलाते समय फोन पर बात करना या मैसेज टाइप करना सबसे आम और खतरनाक भूल है. कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने फोन को केवल हाथ में पकड़ा है या वे सिर्फ मैप्स देख रहे हैं तो पुलिस उन्हें नहीं पकड़ेगी. 

लेकिन ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन लेना खतरनाक ड्राइविंग की केटेगरी में आता है. इसके लिए पहली बार में ही सीधे 5,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना तय किया गया है. अगर आप बार-बार यह गलती दोहराते हैं तो जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक हो सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

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पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट है जरूरी

आपको यह भी बता दें कि, पुलिस की डर से आगे बैठे लोग तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं लेकिन पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्री इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए. नए नियमों के तहत अब कार के अंदर मौजूद सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है. 

अगर पीछे बैठे किसी भी व्यक्ति ने बेल्ट नहीं लगाई है तो एआई कैमरे तुरंत गाड़ी की फोटो क्लिक कर लेते हैं और गाड़ी मालिक के नाम पर हजार रुपये का चालान कट जाता है.

प्रदूषण सर्टिफिकेट भूलना पड़ेगा महंगा

आपने अक्सर देखा होगा कि रेड लाइट होने पर लोग गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग या स्टॉप लाइन से थोड़ा आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं. इसे स्टॉप लाइन वॉयलेशन कहा जाता है, जिसके लिए 500 रुपये तक का चालान हो सकता है. इसके अलावा सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वो है अपनी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र रिन्यू कराना भूल जाना. 

भारत में बिना वैध पीयूसी के गाड़ी चलाने पर सीधे 10,000 रुपये का मोटा जुर्माना लगता है. इतना ही नहीं कुछ राज्यों में तो इसके लिए 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jul 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Car Traffic Challan Rules Mobile Use While Driving Fine Rear Seatbelt Mandatory Challan Puc Expired Fine Amount
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