आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी Tata Sierra EV? ऐसा है गाड़ी के टॉप मॉडल का रिव्यू

नई टाटा सिएरा EV का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ इसका नया इलेक्ट्रिक अवतार नहीं, बल्कि सिएरा नाम की वापसी भी है. इस बार कंपनी ने इसे मॉडर्न डिजाइन, दमदार इलेक्ट्रिक पावर, ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) तकनीक और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया है. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नई सिएरा EV लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है?

हमने टाटा सिएरा EV के टॉप वेरिएंट QWD को चलाया, जिसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. ये मोटर मिलकर 313 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क पैदा करती हैं. इसके साथ 75 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जिसे लेकर कंपनी एक बार चार्ज करने पर 624 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करती है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और रियल वर्ल्ड रेंज

दो मोटर होने की वजह से इस SUV की परफॉर्मेंस काफी दमदार है. हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पावर अचानक झटके के साथ नहीं आती, बल्कि बहुत स्मूद और बैलेंस तरीके से मिलती है. शहर में सामान्य ड्राइविंग के दौरान भी यह बेहद आरामदायक महसूस होती है और हाईवे पर स्पोर्ट मोड में आते ही इसकी रफ्तार काफी तेज हो जाती है. कंपनी के मुताबिक यह SUV केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें बूस्ट मोड भी दिया गया है, जो जरूरत पड़ने पर ज्यादा पावर देता है.

रोजाना की ड्राइविंग में भी सिएरा EV काफी आसान और आरामदायक लगती है. ट्रैफिक में ओवरटेक करना हो या शहर की सड़कों पर आराम से चलाना हो, हर स्थिति में इसका प्रदर्शन शानदार रहता है. ड्राइविंग पोजीशन हाई होने से सड़क साफ दिखाई देती है, जबकि हल्का स्टीयरिंग शहर में इसे चलाना और भी आसान बना देता है. पेट्रोल-डीजल मॉडल की तुलना में इलेक्ट्रिक वर्जन का सस्पेंशन ज्यादा आरामदायक महसूस होता है और केबिन में इंजन की आवाज न होने से सफर और भी शांत हो जाता है.

अगर लगातार तेज रफ्तार में ड्राइविंग की जाए तो बैटरी की रेंज जरूर कम हो सकती है. ऐसे में यह SUV लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी मानी जाएगी.

सिएरा EV का 205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब रास्तों और हल्के ऑफ-रोड ट्रैक पर भी इसे आसानी से चलाने में मदद करता है. हमारी शुरुआती ऑफ-रोड ड्राइव में भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया और किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हुई.

फीचर्स, इंटीरियर और स्पेस

फीचर्स के मामले में टाटा ने इस SUV को काफी मॉडर्न बनाया है. इसमें तीन बड़ी स्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), शानदार ऑडियो सिस्टम, चार्जिंग के दौरान गेम खेलने की सुविधा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड सीट्स, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, सनब्लाइंड, पावर्ड टेलगेट और कई प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं.

इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, लेकिन उनके कंट्रोल थोड़ा अलग जगह पर होने की वजह से पहली बार में आसानी से नजर नहीं आते. दूसरी ओर केबिन का लेआउट पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर है और सामान रखने के लिए स्टोरेज स्पेस भी मिलता है. आगे बैठे यात्री के लिए अलग स्क्रीन दी गई है, जिस पर लगभग सभी फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि चलते समय यह ड्राइवर का ध्यान भटका सकती है.

केबिन की क्वालिटी और फिनिशिंग भी अच्छी है और पूरी SUV प्रीमियम अहसास देती है. इसके अलावा QWD वेरिएंट में Vehicle-to-Vehicle (V2V) और Vehicle-to-Load (V2L) जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. 540 डिग्री कैमरा सिस्टम गाड़ी के नीचे का हिस्सा भी दिखाता है, जिससे कठिन रास्तों पर ड्राइविंग आसान हो जाती है. इसके साथ ऑटो पार्क और समन मोड जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जिनकी मदद से चाबी के जरिए गाड़ी को बिना अंदर बैठे आगे-पीछे किया जा सकता है.

स्पेस की बात करें तो पीछे की सीट पर फ्लैट फ्लोर दिया गया है, जिससे बीच में बैठने वाले यात्री को भी आराम मिलता है. हेडरूम और लेगरूम दोनों पर्याप्त हैं और लंबी यात्रा के दौरान भी किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होती.

नई टाटा सिएरा EV अब तक की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक SUV में से एक नजर आती है. इसमें दमदार प्रदर्शन, लंबी रेंज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शानदार फीचर्स, बेहतर ऑफ-रोड कैपेसिटी और अच्छी प्रैक्टिकलिटी का मेल देखने को मिलता है. करीब 26 लाख रुपये की शुरुआती कीमत इसे टाटा हैरियर EV के काफी करीब ले आती है, जिससे ग्राहकों के सामने ऑप्शन चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

Maruti और Mahindra की टेंशन बढ़ाएगी Hyundai, जल्द आएंगी 2 नई SUV