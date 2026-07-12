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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में E20 के अलावा और किन पेट्रोल की बिक्री होती है? जानिए कौन-कौन से ऑप्शन्स मौजूद

भारत में E20 के अलावा और किन पेट्रोल की बिक्री होती है? जानिए कौन-कौन से ऑप्शन्स मौजूद

Petrol Options in India: देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला सामान्य पेट्रोल 91 RON वाला होता है. ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है, इंजन में नॉकिंग यानी झटके उतने कम आते हैं

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 12 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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आजकल देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई कार मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है या इंजन की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही. इसी वजह से लोग अब XP95 और XP100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल की तरफ भी ध्यान देने लगे हैं. लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन तीनों तरह के पेट्रोल में क्या अंतर है और आपकी गाड़ी के लिए कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा?

सबसे पहले सामान्य पेट्रोल की बात करें तो आज देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला सामान्य पेट्रोल 91 RON (रिसर्च ऑक्टेन नंबर) वाला होता है. ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है, इंजन में नॉकिंग यानी झटके उतने कम आते हैं और इंजन ज्यादा स्मूद तरीके से काम करता है. आमतौर पर कारों और बाइकों के लिए यही पेट्रोल पर्याप्त माना जाता है.

क्या है अलग-अलग पेट्रोल की खासियत?

XP95 पेट्रोल की बात करें तो यह एक प्रीमियम हाई-ऑक्टेन पेट्रोल है, जिसकी ऑक्टेन रेटिंग 95 RON होती है. इसे खास तौर पर मॉडर्न कारों, टर्बो इंजन वाली गाड़ियों, प्रीमियम बाइक और लग्जरी कारों के लिए बेहतर माना जाता है.इसकी वजह से इंजन की नॉकिंग कम होती है, एक्सीलरेशन बेहतर मिलता है और इंजन की परफॉर्मेंस ज्यादा स्मूद रहती है.हालांकि इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से ज्यादा होती है.

XP100 सबसे प्रीमियम पेट्रोल माना जाता है. इसकी ऑक्टेन रेटिंग 100 RON होती है और इसमें एथेनॉल नहीं मिलाया जाता. यह मुख्य रूप से सुपरकार, स्पोर्ट्स कार और हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक्स के लिए तैयार किया गया है.इसकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है. सामान्य कार या बाइक में इसे भरवाने से बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता, लेकिन हाई-परफॉर्मेंस इंजन वाली गाड़ियों में यह बेहतर पावर और स्मूद ड्राइविंग का फील दे सकता है.

किन गाड़ियों के लिए सही है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल की बात करें तो इसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है. जिन गाड़ियों को E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने पर माइलेज थोड़ा कम हो सकता है और कुछ पुरानी गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम के रबर वाले हिस्सों पर असर पड़ने की आशंका भी बताई गई है. वहीं नई E20-रेडी गाड़ियों के लिए इसे सेफ माना जाता है. 

अगर आपकी कार या बाइक नई है और कंपनी ने उसे E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त बताया है तो सामान्य E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना सही रहेगा. वहीं अगर आपके पास टर्बो इंजन या प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है और कंपनी ने हाई-ऑक्टेन फ्यूल की सलाह दी है तो XP95 बेहतर ऑप्शन हो सकता है. दूसरी ओर अगर आपके पास सुपरकार, स्पोर्ट्स बाइक या ऐसी गाड़ी है जिसे 100 ऑक्टेन फ्यूल की जरूरत होती है तभी XP100 का इस्तेमाल करना सही रहेगा. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 12 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Auto News XP100 Petrol Options In India 91 RON Petrol XP95
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