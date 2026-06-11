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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Swift को फीचर्स के मामले में टक्कर देती है Tata Tiago, कौन-से 5 फीचर्स बनाते हैं खास?

Maruti Swift को फीचर्स के मामले में टक्कर देती है Tata Tiago, कौन-से 5 फीचर्स बनाते हैं खास?

Swift Vs Tiag: टाटा टियागो कई ऐसे फीचर्स देती है जो मारुति स्विफ्ट में नहीं मिलते. जानिए वे 5 खास फीचर्स जो टियागो को फीचर्स के मामले में ज्यादा आकर्षक बनाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 11 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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Swift Vs Tiago: भारतीय हैचबैक बाजार में मारुति स्विफ्ट लंबे समय से सबसे लोकप्रिय कारों में शामिल रही है. इसकी स्टाइल, माइलेज और भरोसेमंद प्रदर्शन की वजह से लाखों ग्राहक इसे पसंद करते हैं. लेकिन फीचर्स की बात करें तो टाटा टियागो भी अब काफी मजबूत दावेदार बन चुकी है. खासकर नए अपडेट के बाद Tiago में ऐसे कई फीचर्स देखने को मिलते हैं जो Swift में उपलब्ध नहीं हैं. यही वजह है कि बजट हैचबैक खरीदने वाले कई ग्राहक अब दोनों कारों की तुलना करने लगे हैं. 

टाटा टियागो न सिर्फ सुरक्षा के मामले में अच्छी छवि रखती है, बल्कि इसमें कई आधुनिक और प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं. अगर आप कम बजट में ज्यादा फीचर्स वाली कार ढूंढ रहे हैं, तो टियागो आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. आइए जानते हैं वे 5 फीचर्स जो इसे Swift से अलग और खास बनाते हैं.

Tata Tiago को खास बनाते हैं ये 5 फीचर्स

टाटा टियागो में कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो मारुति स्विफ्ट में नहीं दिए गए हैं. सबसे पहले इसमें बड़ा और आधुनिक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. दूसरा खास फीचर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कार को ज्यादा प्रीमियम फील देता है. तीसरा फीचर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जिससे केबिन का तापमान आसानी से सेट किया जा सकता है. 

चौथा, टियागो में रियर वाइपर और वॉशर की सुविधा मिलती है जो बारिश के मौसम में काफी उपयोगी साबित होती है. पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर बेहतर सुरक्षा पैकेज है, जिसमें कई वेरिएंट में अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं दी जाती हैं. ये फीचर्स टियागो को आधुनिक और उपयोगी हैचबैक बनाते हैं.

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फीचर्स के साथ सुरक्षा और वैल्यू का भी फायदा

टाटा टियागो की सबसे बड़ी ताकत इसका मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा पर फोकस माना जाता है. कंपनी ने इस कार में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई जरूरी फीचर्स शामिल किए हैं. इसके अलावा टियागो का डिजाइन भी युवा ग्राहकों को आकर्षित करता है. हालांकि मारुति स्विफ्ट अब भी माइलेज, नेटवर्क और रीसेल वैल्यू के मामले में मजबूत मानी जाती है, लेकिन फीचर्स की तुलना में टियागो कई मामलों में आगे निकलती नजर आती है. 

अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा आधुनिक फीचर्स, बेहतर सुरक्षा और प्रीमियम अनुभव है तो टियागो बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. वहीं अगर आप माइलेज और लंबे समय से स्थापित ब्रांड भरोसे को महत्व देते हैं तो स्विफ्ट भी मजबूत दावेदार बनी रहती है. आखिरकार सही चुनाव आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करेगा.

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Published at : 11 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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Tata Tiago Maruti Swift Tiago Features Swift Vs Tiago
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