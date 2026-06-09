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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या अटक जाएगी 18000 करोड़ की बैटरी PLI स्कीम, राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगे आरोपों से कितना असर?

क्या अटक जाएगी 18000 करोड़ की बैटरी PLI स्कीम, राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगे आरोपों से कितना असर?

EV PLI Scheme: राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगे आरोपों के बाद 18000 करोड़ रुपये की बैटरी PLI स्कीम चर्चा में है. जानिए इस विवाद का भारत की EV और बैटरी इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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EV PLI Scheme: भारत सरकार की 18000 करोड़ रुपये की एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी ACC बैटरी PLI स्कीम को देश में मजबूत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है. इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए घरेलू स्तर पर आधुनिक बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है. लेकिन अब यह योजना एक नए विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गई है. 

बैटरी PLI स्कीम से जुड़ी प्रमुख कंपनियों में शामिल राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगे आरोपों के बाद इस परियोजना की प्रगति को लेकर सवाल उठने लगे हैं. खबरों के अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है. ऐसे में उद्योग जगत की नजर इस बात पर टिकी है कि इस विवाद का बैटरी निर्माण और भारत की EV महत्वाकांक्षाओं पर कितना असर पड़ सकता है.

क्यों चर्चा में आई बैटरी PLI स्कीम?

बैटरी PLI स्कीम का मकसद भारत में बड़े स्तर पर आधुनिक बैटरी सेल उत्पादन को बढ़ावा देना है. यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि बैटरी किसी भी EV का सबसे अहम हिस्सा होती है. राजेश एक्सपोर्ट्स इस योजना के तहत चयनित कंपनियों में शामिल रही है. हाल ही में कंपनी से जुड़े कुछ आरोप सामने आने के बाद सरकारी स्तर पर परियोजना की समीक्षा की खबरें सामने आई हैं. 

इससे उद्योग जगत में चर्चा तेज हो गई है कि कहीं इससे योजना की गति प्रभावित न हो जाए. हालांकि अभी तक पूरी योजना को रोकने या बंद करने जैसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का मुख्य फोकस योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना होगा.

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EV इंडस्ट्री और निवेशकों पर क्या पड़ सकता है असर?

यदि किसी परियोजना से जुड़ी कंपनी जांच या विवाद में आती है तो उसका असर केवल उस कंपनी तक सीमित नहीं रहता. निवेशकों का भरोसा, परियोजना की समयसीमा और उद्योग की धारणा भी प्रभावित हो सकती है. हालांकि जानकारों का कहना है कि भारत की बैटरी और EV रणनीति किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं है. सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं. 

इसलिए किसी एक विवाद से पूरे सेक्टर की दिशा बदलने की संभावना कम मानी जा रही है. फिर भी यदि समीक्षा प्रक्रिया लंबी चलती है तो कुछ परियोजनाओं की रफ्तार पर असर पड़ सकता है. फिलहाल उद्योग जगत और निवेशक इस मामले में आने वाले सरकारी फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं. आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jun 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
EV Battery Rajesh Exports Battery PLI Scheme SEBI Investigation
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