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हिंदी न्यूज़ऑटोकितने रुपये में होती है करोड़ों में आने वाली Rolls Royce की सर्विस, जानें कितना देती है माइलेज?

कितने रुपये में होती है करोड़ों में आने वाली Rolls Royce की सर्विस, जानें कितना देती है माइलेज?

Rolls Royce Service Cost: रोल्स-रॉयस खरीदना ही महंगा नहीं है, इसकी सर्विस और मेंटेनेंस का खर्च भी काफी ज्यादा होता है. जानिए इस लग्जरी कार की सर्विस लागत, माइलेज और खास सुविधाओं के बारे में.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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Rolls Royce Service Cost: दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में गिनी जाने वाली रोल्स-रॉयस सिर्फ अपनी शानदार डिजाइन और शाही आराम के लिए ही नहीं, बल्कि अपने महंगे रखरखाव के लिए भी मशहूर है. करोड़ों रुपये की कीमत वाली इस कार को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इतनी महंगी कार की सर्विस का खर्च कितना होता होगा और यह माइलेज कितना देती है. 

Rolls Royce अपने ग्राहकों को सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक खास अनुभव देने का दावा करती है. यही वजह है कि इसकी सर्विस, मेंटेनेंस और आफ्टर सेल्स सुविधाएं भी आम कारों से काफी अलग होती हैं. अगर आप भी इस लग्जरी ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां हम आपको इसकी सर्विस लागत और माइलेज से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में बता रहे हैं.

सर्विस पर कितना खर्च आता है?

रोल्स-रॉयस की सर्विस लागत कार के मॉडल, उपयोग और देश के हिसाब से अलग हो सकती है. आमतौर पर इसकी नियमित सर्विस पर लाखों रुपये तक का खर्च आ सकता है. कई मामलों में सालाना मेंटेनेंस और सर्विसिंग का खर्च 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये या उससे अधिक तक पहुंच सकता है. इसमें इंजन ऑयल, फिल्टर, ब्रेक सिस्टम, टायर जांच और कई प्रीमियम पार्ट्स की देखभाल शामिल होती है. 

रोल्स-रॉयस के पार्ट्स विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, इसलिए उनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है. कंपनी अपने ग्राहकों को विशेष सर्विस पैकेज और पर्सनल सपोर्ट भी देती है. यही कारण है कि इस कार की देखभाल का खर्च सामान्य लग्जरी कारों की तुलना में भी काफी अधिक माना जाता है.

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माइलेज कम लेकिन आराम और प्रदर्शन शानदार

रोल्स-रॉयस कारें माइलेज के लिए नहीं बल्कि लग्जरी, आराम और दमदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं. कंपनी के अधिकांश मॉडल बड़े V12 या शक्तिशाली पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं. इसी वजह से इनका माइलेज आम कारों जैसा नहीं होता. कई मॉडल औसतन 6 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देते हैं. हालांकि इस सेगमेंट के ग्राहक आमतौर पर ईंधन खर्च की बजाय आराम, प्रीमियम फीचर्स और ब्रांड वैल्यू को ज्यादा महत्व देते हैं. 

रोल्स-रॉयस के केबिन में बेहतरीन क्वालिटी का इंटीरियर, अत्याधुनिक तकनीक और बेहद शांत ड्राइविंग अनुभव मिलता है. यही वजह है कि दुनिया भर के उद्योगपति, सेलिब्रिटी और बड़े कारोबारी इस ब्रांड को पसंद करते हैं. अगर कोई व्यक्ति रोल्स-रॉयस खरीदता है तो वह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक लग्जरी पहचान भी खरीदता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Luxury Car Rolls Royce Service Cost Rolls Royce Mileage Rolls Royce Features
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