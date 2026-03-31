टाटा मोटर्स भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में पहले से ही मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अब कंपनी अपनी नई Sierra EV के साथ इस सेगमेंट को और मजबूत करने जा रही है. खबर है कि Tata Sierra EV को 19 मई 2026 को लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए ला रही है, जो एक स्टाइलिश और फीचर से भरपूर इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं. लॉन्च के बाद ये कार बाजार में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, महिंद्रा BE 6 EV को टक्कर दे सकती है.

किन कारों से होगा मुकाबला?

Tata Sierra EV का मुकाबला भारत में कई मजबूत इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. इसमें Hyundai Creta EV, Maruti E-Vitara, Mahindra BE सीरीज और MG Windsor EV जैसी गाड़ियां शामिल हैं. टाटा इस SUV को Curvv EV और Harrier EV के बीच के सेगमेंट में रखेगी. यानी यs एक मिड-रेंज प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी. इसमें सिंगल मोटर के साथ-साथ डुअल मोटर का विकल्प भी मिल सकता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी.

लुक और मॉडर्न डिजाइन

Tata Sierra EV का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न होने वाला है. इसे Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो टाटा की नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खास प्लेटफॉर्म है. इसमें क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, चौड़ी LED DRLs और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप देखने को मिलेगा. इसके अलावा फ्लश डोर हैंडल, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और पीछे कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं. ये SUV रोड पर काफी मजबूत और स्टाइलिश नजर आएगी, जो Youth और फैमिली दोनों को पसंद आ सकती है.

फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर

Tata Sierra EV का इंटीरियर काफी प्रीमियम और फीचर से भरपूर होगा. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है, जो इसे काफी मॉडर्न बनाता है. इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, एंबिएंट लाइटिंग, पावर सीट्स और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे. यह सभी फीचर्स ड्राइविंग को आरामदायक और आसान बनाते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे, जिससे यह SUV काफी सुरक्षित भी होगी.

दमदार बैटरी और शानदार रेंज

Tata Sierra EV में 55kWh से 70kWh तक के बैटरी पैक मिल सकते हैं. इसकी रेंज एक बार चार्ज करने पर लगभग 600 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए शानदार बनाती है. इसमें सिंगल और डुअल मोटर दोनों विकल्प मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें V2L (Vehicle to Load) और V2V (Vehicle to Vehicle) जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिल सकते हैं.

कीमत और उम्मीदें

Tata Sierra EV की शुरुआती कीमत लगभग 15 से 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. इस कीमत में यह SUV एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम कीमत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं.

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