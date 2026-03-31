यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! 1 अप्रैल से कमाई बढ़ा देगा योगी सरकार का यह नियम

UP Farmers News: नया वित्तीय वर्ष अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आता है. लेकिन इस बार 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा साल किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है. सरकार ने खेती-किसानी को लाभ का सौदा बनाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं. जिनका सीधा असर आम आदमी और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.

जैसे ही कैलेंडर का पन्ना पलटेगा और नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होगा. वैसे ही सरकारी खरीद केंद्रों पर नई दरें लागू हो जाएंगी. इससे न केवल बिचौलियों का रोल खत्म होगा. बल्कि सीधे तौर पर किसानों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचेगा. बदलते नियमों के इस दौर में यह खबर उन लोगों के लिए बहुत राहत भरी है जो दिन-रात खेतों में पसीना बहाकर देश का पेट भरते हैं.

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी

इस बार रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल यानी गेहूं को लेकर सरकार ने बड़ा एलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब किसानों को अपनी उपज का वह दाम मिलेगा जो उनकी लागत और मेहनत के मुकाबले काफी बेहतर है. सरकार की ओर से तय किया गया नया रेट अब 2585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.

1 अप्रैल 2026 से सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं का नया रेट 2585 रुपये प्रति क्विंटल लागू हो जाएगा.

सरकार ने पिछली कीमतों के मुकाबले 160 रुपये प्रति क्विंटल का सीधा इजाफा कर किसानों को बड़ी राहत दी है.

यह नई दरें उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने वाले किसानों के लिए मान्य होंगी.

यह भी पढ़ें: गर्मी के सीजन में मुनाफा चाहिए तो अभी से कर दें इन सब्जियों की बुवाई, किसानों के लिए फायदे की बात

किसानों को सीधा फायदा

1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे नए नियमों के तहत केवल रेट ही नहीं बदले है. बल्कि भुगतान की प्रक्रिया को भी पहले से ज्यादा किसान-हितैषी बनाने की कोशिश की गई है. बढ़ी हुई आय का लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचे. इसके लिए डिजिटल सिस्टम को और भी दुरुस्त किया गया है. 2585 रुपये प्रति क्विंटल का यह भाव मंडी के उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाएगा. उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है:

नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से ही किसानों की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बढ़ा हुआ पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचे.

इस बदलाव का मकसद बिचौलियों को खत्म करना और अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलाना है.

यह भी पढ़ें: ऐसे स्टोर करेंगे लहसुन तो सालों साल नहीं होगा खराब, जान लें तरीका