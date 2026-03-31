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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरयूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! 1 अप्रैल से कमाई बढ़ा देगा योगी सरकार का यह नियम

यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! 1 अप्रैल से कमाई बढ़ा देगा योगी सरकार का यह नियम

UP Farmers News: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है. योगी सरकार ने कर दिया इस नियम में बदलाव.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 31 Mar 2026 04:38 PM (IST)
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UP Farmers News:  नया वित्तीय वर्ष अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आता है. लेकिन इस बार 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा साल किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है. सरकार ने खेती-किसानी को लाभ का सौदा बनाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं. जिनका सीधा असर आम आदमी और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. 

जैसे ही कैलेंडर का पन्ना पलटेगा और नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होगा. वैसे ही सरकारी खरीद केंद्रों पर नई दरें लागू हो जाएंगी. इससे न केवल बिचौलियों का रोल खत्म होगा. बल्कि सीधे तौर पर किसानों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचेगा. बदलते नियमों के इस दौर में यह खबर उन लोगों के लिए बहुत राहत भरी है जो दिन-रात खेतों में पसीना बहाकर देश का पेट भरते हैं.

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी

इस बार रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल यानी गेहूं को लेकर सरकार ने बड़ा एलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब किसानों को अपनी उपज का वह दाम मिलेगा जो उनकी लागत और मेहनत के मुकाबले काफी बेहतर है. सरकार की ओर से तय किया गया नया रेट अब 2585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.

  • 1 अप्रैल 2026 से सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं का नया रेट 2585 रुपये प्रति क्विंटल लागू हो जाएगा.
  • सरकार ने पिछली कीमतों के मुकाबले 160 रुपये प्रति क्विंटल का सीधा इजाफा कर किसानों को बड़ी राहत दी है.
  • यह नई दरें उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने वाले किसानों के लिए मान्य होंगी.

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किसानों को सीधा फायदा

1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे नए नियमों के तहत केवल रेट ही नहीं बदले है.  बल्कि भुगतान की प्रक्रिया को भी पहले से ज्यादा किसान-हितैषी बनाने की कोशिश की गई है. बढ़ी हुई आय का लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचे. इसके लिए डिजिटल सिस्टम को और भी दुरुस्त किया गया है. 2585 रुपये प्रति क्विंटल का यह भाव मंडी के उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाएगा. उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है:

  • नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से ही किसानों की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
  • डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बढ़ा हुआ पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचे.
  • इस बदलाव का मकसद बिचौलियों को खत्म करना और अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलाना है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 31 Mar 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News CM Yogi UTTAR PRADESH
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