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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत से मचा हड़कंप, होटल के कमरे मिला शव

IPL 2026 के बीच ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत से मचा हड़कंप, होटल के कमरे मिला शव

IPL 2026 के बीच बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि मैच के अगले दिन होटल के कमरे में BCCI के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर का शव मिला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 31 Mar 2026 05:27 PM (IST)
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IPL 2026 Broadcast Engineer Death: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत से हड़कंप मच गया. बताया गया कि मैच के अगले दिन इंजीनियर का शव होटल के कमरे में मिला. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. तो आइए जानते हैं कि यह घटना कब, कहां और कैसे हुई. 

आपको बता दें कि मृतक की पहचान 76 साल के विलियम लैंगफोर्ड के रूप में हुई, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI में ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के रूप में काम करते थे. विलियम ब्रिटिश मूल के व्यक्ति थे. कथित तौर पर वह 24 मार्च से मुंबई के ट्राइडेंट में रुके हुए थे. वह आईपीएल के सिलसिले में मुंबई आए हुए थे. 

मैच के अगले दिन होटल के कमरे में मिला शव 

टूर्नामेंट में 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था. मैच के बाद विलियम अपने होटल के कमरे में आए गए थे. फिर अगले दिन 30 मार्च को होटल स्टाफ ने उनके कमरे से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद होटल स्टाफ ने मास्टर चाबी के साथ दरवाजा खोला. दरवाजा खोलते हुए स्टाफ को विलियम लैंगफोर्ड का शव जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 

घटना की जानकारी पुलिस को मिली. मरीन ड्राइव की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस की तरफ से यह मामला एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज किया गया है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. 

पूछताछ भी जारी 

मामले में पुलिस ने पूछताछ जारी कर दी है. होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच जी रही है. हालांकि मौत का असली कारण पोस्टमार्ट रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कर्रवाई उसके अनुसार होगी. 

 

यह भी पढ़ें: 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत

Published at : 31 Mar 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
BCCI MUMBAI IPL 2026 Broadcast Engineer Jan William Langford
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