3 मिनट में ऑटो से बन जाएगा स्कूटर, Hero ने पेश किया ये शानदार इनोवेशन, सरकार ने दी हरी झंडी

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर स्विच कर रहे हैं. इसी कड़ी में भारत में Hero MotoCorp की तरफ से एक नया इनोवेशन पेश किया है. यह एक नया और अनोखा इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसका नाम Hero Surge S32 है. यह देश का पहला ऐसा 2-in-1 इलेक्ट्रिक वाहन है, जो जरूरत के हिसाब से स्कूटर और फिर ऑटो में स्विच हो जाता है. इस तरह आप एक ही गाड़ी से अपने कई काम कर सकते हैं और कमाई के लिए सामान या सवारी भी ले जा सकते हैं.

अलग-अलग कामों के लिए कर सकते हैं यूज

Hero Surge S32 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे सिर्फ 3 मिनट में थ्री-व्हीलर से स्कूटर और स्कूटर से थ्री-व्हीलर में बदला जा सकता है. इसमें एक अलग मॉड्यूल होता है जिसे जोड़कर या हटाकर इसकी शेप को बदला जा सकता है. इसमें दोनों मोड टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए अलग-अलग मोटर और बैटरी दी गई है, जिससे यह अलग-अलग कामों के लिए यूज की जा सकती है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.

It is notable to see an Indian OEM taking a forward-looking approach and demonstrating India’s engineering capabilities on a global platform. Hero MotoCorp has introduced the Surge S32 electric vehicle—positioned as the world’s first category-swapping vehicle, capable of… pic.twitter.com/nL4JcOBAW1 — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 30, 2026

कितने किलो वजन उठा सकता है वाहन?

Hero Surge S32 खासकर छोटे कारोबारी, डिलीवरी करने वालों और डेली यूज के कामों के लिए काफी यूजफूल होने वाला है. इसमें थ्री-व्हीलर मोड में 500 किलो तक का वजन ले जाया जा सकता है, जबकि स्कूटर मोड में इसे आसानी से ट्रैफिक में चलाया जा सकता है. इस इलेक्ट्रिक वाहन में मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जैसे LED लाइट, डिजिटल डिस्प्ले, और कुछ एडवांस सर्विस शामिल हैं. ये सब चीजें इसे रोजमर्रा की जिंदगी में चलाने के लिए आसान बनाती हैं. यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहन है, इसलिए इससे प्रदूषण नहीं होता और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है.

कंपनी इस गाड़ी को जल्द ही भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही नए Hero Surge S32 को भारतीय बाजार में ला सकती है. कुल मिलाकर, यह एक नई इलेक्ट्रिक स्मार्ट गाड़ी है जो एक साथ सफर और कमाई दोनों कर सकती है.

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