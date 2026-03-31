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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Buying Tips: सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं? जानिए कितने साल पुरानी लेनी चाहिए आपको गाड़ी

Car Buying Tips: सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं? जानिए कितने साल पुरानी लेनी चाहिए आपको गाड़ी

Car Buying Tips: कई बार कम चली हुई पुरानी कार भी ज्यादा चली हुई नई कार से बेहतर होती है. इसलिए आपके लिए गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री और मेंटेनेंस रिकॉर्ड के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 31 Mar 2026 05:27 PM (IST)
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हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो. बहुत से लोग नई कार खरीदने की बजाय पुरानी कार खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कम खर्च में अच्छी कार मिल जाती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कार कितनी पुरानी होनी चाहिए? असल में कार की उम्र ही सब कुछ तय नहीं करती, बल्कि उसकी हालत, माइलेज और मेंटेनेंस भी उतने ही जरूरी होते हैं. 

आमतौर पर 2 से 5 साल पुरानी कार को सबसे अच्छा माना जाता है. इसका कारण यही है कि नई कार खरीदते ही उसकी कीमत तेजी से गिरती है. इसलिए जब आप कुछ साल पुरानी कार लेते हैं तो आपको कम कीमत में अच्छी और भरोसेमंद कार मिलती है. इन कारों को लेने का बड़ा फायदा यही होता है कि गाड़ी की कीमत कम हो चुकी होती है और फीचर्स लगभग नए जैसे ही रहते हैं और साथ ही कई बार गाड़ी की वारंटी भी बची रहती है. 

इन चीजों के बारे में जानना जरूरी

  • अगर आप ज्यादा पुरानी कार लेते हैं तो इसकी मरम्मत और देखभाल का खर्च बढ़ सकता है. क्योंकि ज्यादा पुरानी कार में पार्ट्स घिसने लगते हैं. ऐसे में सिर्फ उम्र देखकर कार खरीदना सही नहीं है.
  • कई बार कम चली हुई पुरानी कार भी ज्यादा चली हुई नई कार से बेहतर होती है. इसलिए आपके लिए गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री और मेंटेनेंस रिकॉर्ड के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है.
  • ज्यादा पुरानी कारों में नई टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स भी आपको नहीं मिलेंगे.  उदाहरण के तौर पर, अगर आप 10 साल से ज्यादा पुरानी कार लेते हैं तो आपको मॉडर्न फीचर्स जैसे एडवांस एयरबैग, लेन असिस्ट और एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे. इसलिए अगर आपको नई टेक्नोलॉजी और सेफ्टी चाहिए तो आपके लिए काफी पुरानी कार खरीदना सही नहीं है.
  • इसके अलावा पुरानी कार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है. जैसे-जैसे कार पुरानी होती है, इसके पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं और बार-बार रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए हमेशा ऐसी कार खरीदें, जिसकी सर्विस अच्छी रही हो और रिकॉर्ड भी साफ हो. 

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Published at : 31 Mar 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Maintenance Car Buying Tips Second Hand Cars
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