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हिंदी न्यूज़ऑटोसमुद्र में स्पोर्ट्स कार चलाते हुए नजर आए Cristiano Ronaldo! फैंस इस अजूबे को देखकर रह गए हैरान

समुद्र में स्पोर्ट्स कार चलाते हुए नजर आए Cristiano Ronaldo! फैंस इस अजूबे को देखकर रह गए हैरान

Ronaldo Car Collection: रोनाल्डो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. रोनाल्डो के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार Bugatti La Voiture Noire है. इसकी कीमत की बात करें तो यह करीब 160 करोड़ रुपये है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 31 Mar 2026 04:11 PM (IST)
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मशहूर फुटबॉलर Cristiano Ronaldo का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के साथ समुद्र के ऊपर कार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पहली नजर में यह वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती कि एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार पानी की सतह पर कैसे दौड़ सकती है? ऐसे में लोगों के बीच इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई. हालांकि इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है. 

क्या यह एक 'Sea Car' है?

दरअसल, Cristiano Ronaldo जिसे पानी के ऊपर चला रहे थे, यह एक खास तरह का वाटर व्हीकल है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह ऊपर से बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार जैसा दिखे, लेकिन असल में यह एक बोट होती है.  यानी यह जमीन पर चलने वाली कार नहीं, बल्कि पानी पर चलने के लिए बनाई गई एक मॉडर्न और स्टाइलिश बोट है.

इस तरह के व्हीकल को खासतौर पर अमीर और लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करने वाले लोगों के लिए तैयार किया जाता है. इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है और इनमें हाई-टेक फीचर्स, आरामदायक सीटिंग और अट्रैक्टिव डिजाइन दिया जाता है. Cristiano Ronaldo अक्सर छुट्टियों के दौरान नई और शानदार चीजें ट्राई करते हैं, जिनमें इनका ये एक्सपीरियंस भी शामिल है.

इतनी महंगी गाड़ियों से सफर करते हैं रोनाल्डो

Cristiano Ronaldo सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. रोनाल्डो के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार Bugatti La Voiture Noire है. गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो यह करीब 160 करोड़ रुपये है. इसके अलावा रोनाल्डो के पास Bugatti Centodieci भी है, जिसकी कीमत करीब 78 करोड़ रुपये है. 

इतना ही नहीं रोनाल्डो के पास और भी कई महंगी गाड़ियां हैं.  रोनाल्डो को क्लब अल-नासर की ओर से 180,000 डॉलर यानी करीब 1.54 करोड़ रुपये की एक BMW SUV भी गिफ्ट की गई थी. इसके अलावा इनकी गर्लफ्रेंड और डांसर जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने क्रिसमस के मौके पर Ronaldo को एक Rolls-Royce Dawn Convertible कार तोहफे में दी थी.

कलेक्शन में ये गाड़ियां भी शामिल

फुटबॉलर के पास रोल्स-रॉयस कंपनी की Cullinan SUV और Phantom Drophead गाड़ियां भी हैं. इसके अलावा रोनाल्डो के पास Aston Martin DB9, Maserati GranCabrio और BMW M6 भी मौजूद है. वहीं खिलाड़ी के कार कलेक्शन में Mercedes G-Class, C220 CDI, और एक Mercedes-Benz C-Class Coupe भी हैं. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 31 Mar 2026 04:08 PM (IST)
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