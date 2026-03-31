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हिंदी न्यूज़ऑटोBharat NCAP Crash Test: Harrier से लेकर Seltos तक, इन 10 कारों ने सेफ्टी में मनवाया लोहा, जानें किसे मिली कितनी रेटिंग

Bharat NCAP Crash Test: Harrier से लेकर Seltos तक, इन 10 कारों ने सेफ्टी में मनवाया लोहा, जानें किसे मिली कितनी रेटिंग

भारत में कार सेफ्टी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. Bharat NCAP की 5-स्टार रेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर महिंद्रा XEV 9e है… लेकिन इसके बाद कौन-कौन सी गाड़ियां शामिल हैं, ये जानकर आप चौंक जाएंगे.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Mar 2026 05:15 PM (IST)
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आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ माइलेज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी पर भी खास ध्यान दे रहे हैं. सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि कार मजबूत हो और उसमें अच्छे सेफ्टी फीचर्स हों. इसी को ध्यान में रखते हुए Bharat NCAP (New Car Assessment Program) कारों की क्रैश टेस्टिंग करके उनकी सेफ्टी रेटिंग तय करता है. हाल ही में कई कारों ने Bharat NCAP में शानदार प्रदर्शन किया है और सबसे ज्यादा सेफ्टी पॉइंट्स हासिल किए हैं. अगर आप भी नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है.

Mahindra और Tata की कारों का दबदबा

भारत में सबसे सुरक्षित कारों की बात करें तो Mahindra और Tata की गाड़ियां इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. Mahindra XEV 9e और Tata Harrier EV ने सबसे ज्यादा 77/81 का स्कोर हासिल किया है. इन दोनों कारों में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए पूरे 32 में से 32 नंबर मिले हैं, जबकि चाइल्ड सेफ्टी में भी इन्हें 49 में से 45 अंक मिले हैं. यह दिखाता है कि ये कारें हर तरह से मजबूत और सुरक्षित हैं. Mahindra BE 6 भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे कुल 76.97 अंक मिले हैं. यह भी सेफ्टी के मामले में एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है.

Kia, Hyundai और Tata की पॉपुलर कारें भी शामिल

Kia Seltos और Hyundai Venue जैसी पॉपुलर SUV भी इस लिस्ट में जगह बनाने में सफल रही हैं. Kia Seltos को 76.70 और Hyundai Venue को 75.61 अंक मिले हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी सुरक्षित बनाते हैं. Tata Punch और Tata Sierra भी इस लिस्ट में शामिल हैं. Tata Punch को 76.46 अंक मिले हैं, जबकि Sierra को 75.87 अंक मिले हैं.

Mahindra Thar Roxx और Maruti की कारें भी पीछे नहीं

Mahindra Thar Roxx, जो अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है, उसने भी 76.09 अंक हासिल किए हैं. यह दिखाता है कि मजबूत और एडवेंचर कारें भी सेफ्टी में पीछे नहीं हैं. वहीं Maruti Suzuki की Victoris और E-Vitara जैसी कारें भी इस लिस्ट में शामिल हैं. Victoris को 74.66 और E-Vitara को 74.49 अंक मिले हैं. Maruti की कारें अब सेफ्टी के मामले में भी तेजी से सुधार कर रही हैं.

Bharat NCAP स्कोर क्या बताते हैं?

Bharat NCAP कारों की सेफ्टी को दो कैटेगरी एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में बांटता है. इन दोनों में अच्छे अंक पाने वाली कारें ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं. इन टॉप 10 कारों ने दोनों ही कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया है.

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 31 Mar 2026 05:13 PM (IST)
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