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हिंदी न्यूज़ऑटोऑटो बाजार का सबसे बड़ा सवाल, SUV, EV या Hybrid, कौन है असली किंग?

ऑटो बाजार का सबसे बड़ा सवाल, SUV, EV या Hybrid, कौन है असली किंग?

SUV vs EV vs Hybrid Cars: भारतीय ऑटो बाजार में SUV, EV और Hybrid के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. हर तकनीक के अपने फायदे हैं, लेकिन ग्राहकों की जरूरत और बजट तय कर रहे हैं कि भविष्य का असली किंग कौन बनेगा.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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SUV vs EV vs Hybrid Cars: भारतीय ऑटो बाजार इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कुछ साल पहले तक ग्राहक सिर्फ पेट्रोल और डीजल कारों के बीच चुनाव करते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. बाजार में SUV की जबरदस्त मांग है, EV तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और Hybrid कारें भी मजबूत विकल्प बनकर उभर रही हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में इन तीनों में से असली किंग कौन बनेगा. 

SUV ग्राहकों को दमदार रोड प्रेजेंस और ज्यादा स्पेस देती है. EV कम रनिंग कॉस्ट और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है, जबकि Hybrid तकनीक दोनों दुनिया का फायदा देने का दावा करती है. यही वजह है कि ग्राहक भी खरीदारी से पहले इन तीनों विकल्पों की तुलना कर रहे हैं. ऑटो इंडस्ट्री में यह मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो चुका है.

SUV का जलवा बरकरार, लेकिन चुनौती भी बढ़ रही

अगर मौजूदा बाजार की बात करें तो SUV सेगमेंट सबसे मजबूत नजर आता है. छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक ग्राहक SUV को प्राथमिकता दे रहे हैं. ऊंची ड्राइविंग पोजिशन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और आकर्षक डिजाइन इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं. आज एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक SUV की भरमार है. यही वजह है कि कई कंपनियों की कुल बिक्री में SUV का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है. 

हालांकि बढ़ती ईंधन कीमतें और सख्त उत्सर्जन नियम इस सेगमेंट के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी कर रहे हैं. दूसरी तरफ ग्राहक अब सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि माइलेज और टेक्नोलॉजी को भी महत्व देने लगे हैं. ऐसे में SUV को अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए लगातार नए फीचर और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ आगे बढ़ना होगा. फिलहाल बाजार में इसकी पकड़ मजबूत जरूर है, लेकिन मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुका है.

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EV और Hybrid बदल सकते हैं भविष्य का खेल

इलेक्ट्रिक और Hybrid वाहन आने वाले वर्षों में ऑटो इंडस्ट्री की दिशा तय कर सकते हैं. EV की सबसे बड़ी ताकत कम रनिंग कॉस्ट और जीरो टेलपाइप उत्सर्जन है. सरकार भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. हालांकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबी दूरी की चिंता अभी भी कुछ ग्राहकों को रोकती है. दूसरी तरफ Hybrid कारें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन देती हैं. 

इससे बेहतर माइलेज मिलता है और चार्जिंग की चिंता भी नहीं रहती. यही कारण है कि कई ग्राहक Hybrid को व्यावहारिक विकल्प मान रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में SUV, EV और Hybrid तीनों का अपना अलग ग्राहक वर्ग रहेगा. लेकिन अगर तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित होता है तो EV और Hybrid बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं. फिलहाल असली किंग का फैसला ग्राहकों की बदलती जरूरतें और भविष्य की तकनीक ही करेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Auto Market Hybrid Cars Ev Cars SUV Car Buying Guide
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