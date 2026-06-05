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हिंदी न्यूज़ऑटोअब नए अपडेट के साथ मिलेगी Toyota Innova Crysta, जानिए पहले से कितनी बदल गई?

अब नए अपडेट के साथ मिलेगी Toyota Innova Crysta, जानिए पहले से कितनी बदल गई?

New Innova Crysta: नई इनोवा क्रिस्टा के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ नए अपडेट इसे पहले से ज्यादा शानदार लुक देते हैं.आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 05 Jun 2026 07:29 AM (IST)
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भारतीय बाजार में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लंबे समय से सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर MPV कारों में गिनी जाती है. बड़ी फैमिली हो, लंबी यात्राएं हों या फिर कमर्शियल इस्तेमाल, इनोवा क्रिस्टा हर जरूरत को पूरा करने वाली कार मानी जाती है. अब टोयोटा ने इस लोकप्रिय MPV का नया अपडेटेड मॉडल पेश किया है. नई इनोवा क्रिस्टा में कंपनी ने कई ऐसे बदलाव किए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक, आरामदायक और प्रीमियम बनाते हैं.

नई इनोवा क्रिस्टा के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ नए अपडेट इसे पहले से ज्यादा शानदार लुक देते हैं. कार के फ्रंट हिस्से में नई स्टाइल वाली ग्रिल दी गई है, जो इसे अधिक प्रीमियम लुक देती है. इसके अलावा बंपर और कुछ एक्सटीरियर एलिमेंट्स में भी बदलाव किए गए हैं. कुल मिलाकर कार की पहचान पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन इसे ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है.

कार के अंदर बैठते ही प्रीमियम फील का अनुभव होता है. कंपनी ने केबिन को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाने पर ध्यान दिया है. सीटों की क्वालिटी बेहतर की गई है और इंटीरियर में नए फिनिश का इस्तेमाल किया गया है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर आराम मिले, इसके लिए कई सुविधाओं को और बेहतर बनाया गया है.

Innova Crysta के फीचर्स 

फीचर्स की बात करें तो नई इनोवा क्रिस्टा में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, यूएसबी सपोर्ट और कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, रियर एसी वेंट्स और कई अन्य कम्फर्ट फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं. इन सुविधाओं की मदद से यात्रियों का सफर और अधिक सुविधाजनक हो जाता है.

सुरक्षा के मामले में भी टोयोटा ने कोई समझौता नहीं किया है. नई इनोवा क्रिस्टा में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं मिलती हैं. ये सभी फीचर्स यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं और ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं.

गाड़ी का इंजन 

इंजन की बात करें तो नई इनोवा क्रिस्टा में कंपनी का भरोसेमंद 2.4-लीटर डीजल इंजन दिया गया है. यह इंजन दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयुक्त माना जाता है. हाईवे पर तेज रफ्तार हो या शहर का ट्रैफिक, यह इंजन हर परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करता है. साथ ही इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ग्राहकों को पसंद आती है.

यह भी पढ़ें:- चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो क्या पुलिस काट देगी आपका चालान? जानिए ट्रैफिक रूल्स 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jun 2026 07:29 AM (IST)
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