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हिंदी न्यूज़ऑटोशानदार पावर के साथ कमाल का रोड प्रेजेंस, लॉन्च होने जा रहीं ये तीन दमदार SUV, जानें डिटेल्स

शानदार पावर के साथ कमाल का रोड प्रेजेंस, लॉन्च होने जा रहीं ये तीन दमदार SUV, जानें डिटेल्स

Skoda Upcoming SUVs: स्कोडा भारतीय ग्राहकों के लिए तीन नई और दमदार SUV लेकर आने वाली है. खास बात यह है कि इनमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के ऑप्शन शामिल होंगे.

By : क़मरजहां | Updated at : 06 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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भारतीय SUV बाजार में स्कोडा अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत कर रही है. पिछले कुछ समय में कंपनी ने कई नए मॉडल लॉन्च किए हैं और अब आने वाले महीनों में स्कोडा भारतीय ग्राहकों के लिए तीन नई और दमदार SUV लेकर आने वाली है. खास बात यह है कि इनमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के ऑप्शन शामिल होंगे. इन अपकमिंग SUV में स्कोडा कोडिएक RS, स्कोडा एलरॉक और स्कोडा एपिक गाड़ियों के नाम शामिल हैं. 

Skoda Kodiaq RS

सबसे ज्यादा चर्चा स्कोडा कोडिएक RS को लेकर हो रही है. यह कंपनी की परफॉर्मेंस SUV होगी, जिसे स्पोर्टी डिजाइन और ज्यादा पावर के साथ पेश किया जाएगा. इस SUV में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो लगभग 265 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क पैदा करेगा. इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा. यानी यह SUV सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि ड्राइविंग के मामले में भी काफी दमदार होगी. जो लोग तेज रफ्तार, बेहतर हैंडलिंग और प्रीमियम SUV चाहते हैं, उनके लिए यह मॉडल खास साबित हो सकता है.

Skoda Elroq

दूसरी ओर स्कोडा एलरॉक कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV होगी. यह पहले से कई इंटरनेशनल मार्केट्स में उपलब्ध है और अब इसके भारत आने की उम्मीद है. करीब 4.48 मीटर लंबी यह SUV भविष्य में आने वाली कई इलेक्ट्रिक SUV को टक्कर दे सकती है. इसमें अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें 63kWh, 82kWh और 84kWh बैटरी पैक शामिल हैं. कंपनी के मुताबिक, इसका 82kWh बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर लगभग 571 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. लंबी रेंज और मॉडर्न तकनीक के चलते यह इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है.

Skoda Epiq

तीसरी SUV स्कोडा एपिक होगी, जिसे कंपनी की भारत के लिए पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUV माना जा रहा है. इस SUV का डिजाइन काफी मॉडर्न और युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 38.5kWh और 55kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं. पावर आउटपुट वेरिएंट के मुताबिक, 113 बीएचपी से लेकर 208 बीएचपी तक हो सकता है. यह SUV फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आएगी और इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को एक नया विकल्प दे सकती है.

इन तीनों SUV से साफ है कि स्कोडा अब सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल कारों तक सीमित नहीं रहना चाहती. कंपनी परफॉर्मेंस SUV के साथ-साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. आने वाले समय में अगर ये मॉडल भारत में लॉन्च होते हैं तो ग्राहकों के पास प्रीमियम, स्पोर्टी और इलेक्ट्रिक SUV के कई नए ऑप्शन मौजूद होंगे. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jun 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Skoda Cars Skoda Elroq Skoda Upcoming Cars Skoda Epic
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