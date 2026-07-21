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हिंदी न्यूज़ऑटोचलते-चलते BYD EV की मोटर जमीन पर गिरी, लोगों ने उठाए सवाल, कंपनी ने जारी किया बयान

चलते-चलते BYD EV की मोटर जमीन पर गिरी, लोगों ने उठाए सवाल, कंपनी ने जारी किया बयान

BYD Viral Video: वीडियो में सामने आया कि गाड़ी आगे बढ़ रही है और पीछे की मोटर नीचे लटकी हुई दिखाई देती है. इसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मोटर अचानक निकल गई हो. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jul 2026 03:18 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर BYD की एक इलेक्ट्रिक SUV का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा दिखाई दिया कि चलती गाड़ी की पिछली इलेक्ट्रिक मोटर अपनी जगह से अलग होकर नीचे लटक गई. इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मजबूती और सेफ्टी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. हालांकि, अब इस पूरे मामले पर BYD ने रिएक्शन देते हुए इसके पीछे की वजह बताई है. यह मामला चीन का बताया जा रहा है.

कंपनी के मुताबिक, यह घटना किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से नहीं हुई. BYD का कहना है कि यह SUV बाढ़ में पानी से भरी सड़क पर चल रही थी. इसी दौरान गाड़ी के निचले हिस्से की किसी कठोर चीज से जोरदार टक्कर हुई, जिससे पीछे लगी मोटर असेंबली अपने माउंटिंग पॉइंट से अलग हो गई. मोटर पूरी तरह सड़क पर नहीं गिरी थी, बल्कि हाई-वोल्टेज केबल से गाड़ी से जुड़ी हुई लटकती रही.

वायरल वीडियो में क्या आया सामने?

वीडियो में सामने आया कि गाड़ी आगे बढ़ रही है और पीछे की मोटर नीचे लटकी हुई दिखाई देती है. इसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मोटर अचानक निकल गई हो, लेकिन कंपनी का दावा है कि ऐसा किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं बल्कि बाहरी टक्कर की वजह से हुआ. BYD ने यह भी बताया कि घटना के बाद उसने तुरंत कार मालिक से संपर्क किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल कंपनी ने तकनीकी रिपोर्ट जारी नहीं की है.

सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू

ऑटो एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मोटर और बैटरी गाड़ी के निचले हिस्से में लगे होते हैं. अगर गाड़ी किसी बड़े पत्थर, गड्ढे या पानी में छिपी किसी ठोस वस्तु से तेज टक्कर खा जाए तो नीचे लगे हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं मानी जातीं और इनके पीछे सही कारण जानने के लिए बड़ी तकनीकी जांच जरूरी होती है.

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सभी BYD इलेक्ट्रिक वाहनों में ऐसी समस्या है. जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना की सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 21 Jul 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News BYD EV BYD Viral Video
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