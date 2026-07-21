चलते-चलते BYD EV की मोटर जमीन पर गिरी, लोगों ने उठाए सवाल, कंपनी ने जारी किया बयान

सोशल मीडिया पर BYD की एक इलेक्ट्रिक SUV का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा दिखाई दिया कि चलती गाड़ी की पिछली इलेक्ट्रिक मोटर अपनी जगह से अलग होकर नीचे लटक गई. इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मजबूती और सेफ्टी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. हालांकि, अब इस पूरे मामले पर BYD ने रिएक्शन देते हुए इसके पीछे की वजह बताई है. यह मामला चीन का बताया जा रहा है.

कंपनी के मुताबिक, यह घटना किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से नहीं हुई. BYD का कहना है कि यह SUV बाढ़ में पानी से भरी सड़क पर चल रही थी. इसी दौरान गाड़ी के निचले हिस्से की किसी कठोर चीज से जोरदार टक्कर हुई, जिससे पीछे लगी मोटर असेंबली अपने माउंटिंग पॉइंट से अलग हो गई. मोटर पूरी तरह सड़क पर नहीं गिरी थी, बल्कि हाई-वोल्टेज केबल से गाड़ी से जुड़ी हुई लटकती रही.

वायरल वीडियो में क्या आया सामने?

वीडियो में सामने आया कि गाड़ी आगे बढ़ रही है और पीछे की मोटर नीचे लटकी हुई दिखाई देती है. इसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मोटर अचानक निकल गई हो, लेकिन कंपनी का दावा है कि ऐसा किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं बल्कि बाहरी टक्कर की वजह से हुआ. BYD ने यह भी बताया कि घटना के बाद उसने तुरंत कार मालिक से संपर्क किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल कंपनी ने तकनीकी रिपोर्ट जारी नहीं की है.

BYD “dropped” a new feature for its Tang EV 🤣



The car’s electric motor detached mid-drive in heavy rain, dragging behind connected by its ⚡️ cables 😱 pic.twitter.com/9Ssu5s1hui — Lior (@liorsela) July 14, 2026

सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू

ऑटो एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मोटर और बैटरी गाड़ी के निचले हिस्से में लगे होते हैं. अगर गाड़ी किसी बड़े पत्थर, गड्ढे या पानी में छिपी किसी ठोस वस्तु से तेज टक्कर खा जाए तो नीचे लगे हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं मानी जातीं और इनके पीछे सही कारण जानने के लिए बड़ी तकनीकी जांच जरूरी होती है.

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सभी BYD इलेक्ट्रिक वाहनों में ऐसी समस्या है. जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना की सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी.

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