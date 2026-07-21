कम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Royal Enfield की सबसे सस्ती बाइक? जानें हिसाब

अगर आप एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो शानदार लुक, दमदार इंजन और आरामदायक राइडिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती हो तो Royal Enfield Hunter 350 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है.यह बाइक खासकर कॉलेज जाने वाले युवाओं और रोजाना ऑफिस आने-जाने वालों के बीच काफी पॉपुलर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसान फाइनेंस प्लान के जरिए भी खरीदा जा सकता है. यानी अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है, तब भी कम डाउन पेमेंट देकर आप इस बाइक को अपने घर ला सकते हैं.

Royal Enfield Hunter 350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.37 लाख रुपये है. शहर के हिसाब से आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज जुड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 1.59 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. अगर आप बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो एक साथ पूरी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है. बैंक या फाइनेंस कंपनी बाकी राशि लोन के रूप में देती है और ग्राहक उसे आसान EMI में चुका सकते हैं.

क्या है डाउन पेमेंट ओर EMI का हिसाब?

अगर आप करीब 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम का लोन लेते हैं, तो ब्याज दर और लोन अवधि के आधार पर हर महीने लगभग 4,500 से 5,000 रुपये के आसपास EMI बन सकती है. हालांकि यह राशि बैंक की ब्याज दर, डाउन पेमेंट और लोन टाइम के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकती है. बाइक खरीदने से पहले अपने बैंक या डीलर से फाइनेंस की शर्तें जरूर जान लें.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स?

Hunter 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क देता है.इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.यह इंजन शहर की ट्रैफिक में स्मूद राइडिंग के साथ-साथ हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन करता है.बाइक का वजन भी Royal Enfield की दूसरी 350cc बाइकों की तुलना में कम है, जिससे इसे चलाना आसान हो जाता है.

फीचर्स की बात करें तो Hunter 350 में डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग पोर्ट, LED टेललाइट, डुअल-चैनल ABS (चुनिंदा वेरिएंट), अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और आरामदायक सीट इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं.

अगर आप पहली बार Royal Enfield खरीदने की सोच रहे हैं या ऐसी बाइक चाहते हैं जो स्टाइलिश होने के साथ रोजाना की जरूरतों को भी आसानी से पूरा करे तो Hunter 350 आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.

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