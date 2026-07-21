देश में धूम मचाने के बाद विदेश पहुंची Nexon, अब इस नाम से बिकेगी पॉपुलर SUV

Tata Motors international expansion: भारत में अभी ऑटोमोबाइल कंपनी में टाटा मोटर्स का दबदबा बना हुआ है. क्योंकि, मार्केट में टाटा की गाड़ियां जमकर बिक रही हैं और भविष्य में टाटा भारत की नंबर वन ऑटोमोबाइल कंपनी भी बन सकती है. भारत में लगातार जलवा बिखेर रही टाटा मोटर्स अब विदेश में झंडे गाड़ने को तैयार है.

क्योंकि, कंपनी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है. भारत की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सन जल्द ही विदेश में भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी. तो चलिए जानतें हैं इस खबर को पुरे विस्तार से.

बदलेगा गाड़ी का नाम

बता दें कि, दक्षिण अफ्रीका के बाजार में टाटा नेक्सन अब टाटा ओस्प्रे के नाम से बेची जाएगी. कंपनी ने इस कार का नाम वहां पाए जाने वाले एक शिकारी पक्षी के नाम पर रखा है. जो अपनी फुर्ती और शिकार करने की ताकत के लिए जाना जाता है.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का मानना है कि ओस्प्रे नाम स्थानीय खरीदारों के साथ सीधा और गहरा जुड़ाव बनाएगा. दक्षिण अफ्रीका में यह एसयूवी साल 2026 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: कम बजट में CNG कार का सपना होगा पूरा, 2 लाख रुपये देकर ऐसे खरीदें Wagon R

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हैं

नेक्सन अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मशहूर है और आपको बता दें कि यह भारत में 5-स्टार ग्लोबल एनसीएपी और भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली पहली कारों में से एक है. दक्षिण अफ्रीका जाने वाली ओस्प्रे भी इसी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ उतारी जाएगी.

दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय रोड कंडीशंस और वहां के ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार के सस्पेंशन और बाकी सेटअप को थोड़ा ट्यून किया गया है ताकि वहां के ड्राइवरों को एक प्रीमियम और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव मिले.

टाटा की यह पांचवीं बड़ी पेशकश

बता दें कि, टाटा मोटर्स ने अगस्त 2025 में दक्षिण अफ्रीका के पैसेंजर व्हीकल बाजार में अपनी जोरदार वापसी की थी. तब से कंपनी वहां टियागो, पंच, कर्व और हैरियर जैसी गाड़ियां पहले ही बेच रही है.

अब ओस्प्रे टाटा के उस लाइनअप में शामिल होने वाली पांचवीं कार बन जाएगी. हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंजन विकल्पों का पूरी तरह खुलासा नहीं किया है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारत वाले 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ही वहां भी दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश