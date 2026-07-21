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हिंदी न्यूज़ऑटोCarदेश में धूम मचाने के बाद विदेश पहुंची Nexon, अब इस नाम से बिकेगी पॉपुलर SUV

देश में धूम मचाने के बाद विदेश पहुंची Nexon, अब इस नाम से बिकेगी पॉपुलर SUV

Tata Motors international expansion: भारत में धूम मचाने के बाद टाटा नेक्सन अब साउथ अफ्रीका में टाटा ऑस्प्रे नाम से बिकेगी. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 03:33 PM (IST)
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Tata Motors international expansion: भारत में अभी ऑटोमोबाइल कंपनी में टाटा मोटर्स का दबदबा बना हुआ है. क्योंकि, मार्केट में टाटा की गाड़ियां जमकर बिक रही हैं और भविष्य में टाटा भारत की नंबर वन ऑटोमोबाइल कंपनी भी बन सकती है. भारत में लगातार जलवा बिखेर रही टाटा मोटर्स अब विदेश में झंडे गाड़ने को तैयार है.

क्योंकि, कंपनी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है. भारत की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सन जल्द ही विदेश में भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी. तो चलिए जानतें हैं इस खबर को पुरे विस्तार से.

बदलेगा गाड़ी का नाम 

बता दें कि, दक्षिण अफ्रीका के बाजार में टाटा नेक्सन अब टाटा ओस्प्रे के नाम से बेची जाएगी. कंपनी ने इस कार का नाम वहां पाए जाने वाले एक शिकारी पक्षी के नाम पर रखा है. जो अपनी फुर्ती और शिकार करने की ताकत के लिए जाना जाता है. 

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का मानना है कि ओस्प्रे नाम स्थानीय खरीदारों के साथ सीधा और गहरा जुड़ाव बनाएगा. दक्षिण अफ्रीका में यह एसयूवी साल 2026 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दी जाएगी.

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5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हैं 

नेक्सन अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मशहूर है और आपको बता दें कि यह भारत में 5-स्टार ग्लोबल एनसीएपी और भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली पहली कारों में से एक है. दक्षिण अफ्रीका जाने वाली ओस्प्रे भी इसी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ उतारी जाएगी. 

दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय रोड कंडीशंस और वहां के ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार के सस्पेंशन और बाकी सेटअप को थोड़ा ट्यून किया गया है ताकि वहां के ड्राइवरों को एक प्रीमियम और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव मिले.

टाटा की यह पांचवीं बड़ी पेशकश

बता दें कि, टाटा मोटर्स ने अगस्त 2025 में दक्षिण अफ्रीका के पैसेंजर व्हीकल बाजार में अपनी जोरदार वापसी की थी. तब से कंपनी वहां टियागो, पंच, कर्व और हैरियर जैसी गाड़ियां पहले ही बेच रही है. 

अब ओस्प्रे टाटा के उस लाइनअप में शामिल होने वाली पांचवीं कार बन जाएगी. हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंजन विकल्पों का पूरी तरह खुलासा नहीं किया है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारत वाले 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ही वहां भी दिए जाएंगे.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Tata Osprey Tata Osprey Price Specs Tata Motors International Expansion 2026
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