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हिंदी न्यूज़ऑटोरेंज 400 KM से ज्यादा, 5-स्टार सेफ्टी के साथ आने वाली इस कार पर Tata दे रही लाखों का डिस्काउंट

रेंज 400 KM से ज्यादा, 5-स्टार सेफ्टी के साथ आने वाली इस कार पर Tata दे रही लाखों का डिस्काउंट

Tata EV Discount: टाटा पंच EV कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इस महीने कार को खरीदने पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य ऑफर्स मिल रहे हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 06 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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अगर आप इन दिनों एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह सही समय हो सकता है. देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स जून 2026 में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV टाटा पंच EV पर शानदार छूट दे रही है. कंपनी इस कार पर कुल मिलाकर 1.45 लाख रुपये तक का फायदा दे रही है, जिससे इसकी कीमत काफी आकर्षक हो जाती है. बढ़ते पेट्रोल-डीजल के खर्च और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती पॉपुलेरिटी के बीच यह ऑफर ग्राहकों के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है.

टाटा पंच EV कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. जून महीने के दौरान ग्राहक इस कार को खरीदने पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं. अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से छूट की राशि अलग हो सकती है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स पर कुल फायदा लगभग 1.45 लाख रुपये तक पहुंच रहा है. इस वजह से इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए पंच EV पहले से कहीं ज्यादा किफायती ऑप्शन बन गई है. 

Tata Punch EV का डिजाइन और इंटीरियर

डिजाइन की बात करें तो टाटा पंच EV अपने पेट्रोल मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई देती है. इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED लाइट बार दी गई है जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती है. इलेक्ट्रिक होने के चलते इसमें बंद ग्रिल डिजाइन मिलता है और चार्जिंग पोर्ट को भी फ्रंट हिस्से में ही रखा गया है. कुल मिलाकर इसका डिजाइन युवा ग्राहकों को काफी आकर्षित करता है.

कार के इंटीरियर में भी कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसमें बड़ी 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये सुविधाएं आमतौर पर महंगी कारों में देखने को मिलती हैं, लेकिन टाटा ने इन्हें पंच EV में भी दिया है. यही वजह है कि यह कार फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट की मजबूत दावेदार मानी जाती है.

कितनी है गाड़ी की रेंज?

रेंज की बात करें तो टाटा पंच EV एक बार फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है. यह दूरी ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन शहर और आसपास की यात्राओं के लिए यह रेंज काफी अच्छी मानी जाती है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी यह कार अब एक अच्छा ऑप्शन बन चुकी है. 

सेफ्टी के मामले में भी टाटा पंच EV मजबूत दावेदारी पेश करती है. टाटा की कारें अपनी मजबूत बॉडी और सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं और पंच EV भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है. यही वजह है कि फैमिली के साथ सुरक्षित यात्रा करने वाले ग्राहकों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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