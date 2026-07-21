2 लाख की डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब

अगर आप एक ऐसी SUV खरीदना चाहते हैं जो शानदार लुक, दमदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न फीचर्स के साथ आए तो Hyundai Creta आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. भारतीय बाजार में यह मिड-साइज SUV लंबे समय से सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों में शामिल है.

अच्छी बात यह है कि अगर आप फुल पेमेंट देकर यह कार खरीदना नहीं चाहते, तब भी आप इसे आसान फाइनेंस प्लान के जरिए खरीद सकते हैं. आप इस गाड़ी को करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर भी घर ला सकते हैं और बाकी रकम बैंक लोन के जरिए चुकाई जा सकती है.

कितनी EMI पर मिल जाएगी ये गाड़ी?

Hyundai Creta के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.90 लाख रुपये से शुरू होती है. दिल्ली जैसे शहर में आरटीओ शुल्क, इंश्योरेंस, फास्टैग और अन्य चार्ज जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 13 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है. अगर ग्राहक लगभग 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो बाकी राशि बैंक से लोन के रूप में ली जा सकती है.

अगर आप बैंक से 10.54 लाख रुपये का कार लोन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 7 साल के लिए लेते हैं तो हर महीने लगभग 16,960 रुपये की EMI चुकानी होगी. गाड़ी की EMI बैंक की ब्याज दर, डाउन पेमेंट और लोन टाइम के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है.

किन खास फीचर्स से लैस है गाड़ी?

Hyundai Creta का बेस वेरिएंट भी कई जरूरी फीचर्स के साथ आता है. इसमें आकर्षक फ्रंट ग्रिल, LED DRLs, 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और कई अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा केबिन में अच्छा स्पेस, आरामदायक सीटें और रोजाना की जरूरतों के हिसाब से जरूरी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे यह फैमिली के लिए भी एक बेहतरीन SUV बन जाती है.

गाड़ी के इंजन की बात करें तो Creta के बेस मॉडल में 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. यह इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह एक साथ बेहतर ड्राइविंग फील देता है.

अगर आप एक भरोसेमंद, फीचर-लोडेड और शानदार रीसेल वैल्यू वाली SUV खरीदना चाहते हैं लेकिन पूरा पैसा एक साथ खर्च नहीं करना चाहते, तो Hyundai Creta का फाइनेंस प्लान आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

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