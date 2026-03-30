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हिंदी न्यूज़ऑटोDuster Hybrid से लेकर VW Taigun तक, मार्केट में Creta को टक्कर देने आ रहीं ये शानदार SUV

Duster Hybrid से लेकर VW Taigun तक, मार्केट में Creta को टक्कर देने आ रहीं ये शानदार SUV

Upcoming Cars in India: अगर आप कोई नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अपकमिंग कारों के बारे में जानना बेहद जरूरी हैं. ये सभी गाड़ियां Hyundai Creta को टक्कर देंगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 30 Mar 2026 10:10 AM (IST)
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भारत के मिड-साइज SUV सेगमेंट में Hyundai Creta काफी समय से पॉपुलर है. इसी कड़ी में कई कार कंपनियां नई और अपडेटेड SUV लॉन्च करने जा रही हैं, जो सीधे तौर पर Hyundai Creta को टक्कर देंगी.  इससे ग्राहकों के लिए मार्केट में ज्यादा ऑप्शन्स होंगे और ऑटोमेकर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.  आइए जानते हैं कि मार्केट में Hyundai Creta को टक्कर देने के लिए कौन-सी नई गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं. 

Renault Duster Hybrid

इस लिस्ट में पहला नाम Renault Duster Hybrid का है. यह SUV काफी समय से चर्चा में है. इसे फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी दी जाएगी. गाड़ी शहर में कम पेट्रोल खर्च करेगी और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकेगी. ऐसे में बेहतर माइलेज के साथ पॉल्यूशन भी कम होगा. यह गाड़ी फ्यूल सेविंग और टेक्नोलॉजी दोनों से के साथ आएगी. 

Nissan Tekton

दूसरा बड़ा नाम Nissan Tekton है, जो कंपनी की नई लॉन्चिंग होगी. जानकारी के मुताबिक, यह पुरानी Nissan Terrano की जगह ले सकती है. इसका डिजाइन ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी होगा, जिससे यह युवाओं को खासा पसंद आ सकती है. इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के दो विकल्प मिलने की संभावना है और साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स दिए जा सकते हैं. यह SUV दिखने में अच्छी होने के साथ ही ड्राइविंग के मामले में भी दमदार साबित हो सकती है. 

Volkswagen Taigun Facelift

तीसरी SUV Volkswagen Taigun Facelift है, जो पहले से मौजूद मॉडल का अपडेटेड वर्जन होगी. इसमें कंपनी नया लुक, बेहतर लाइटिंग सेटअप, नए अलॉय व्हील और लेटेस्ट फीचर्स जोड़ सकती है. हालांकि इसके इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसमिशन में सुधार किया जा सकता है. यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन होगा जो प्रीमियम फील और मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं. 

Hyundai Creta तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शंस के साथ आती है. इसमें 1.5L MPi पेट्रोल इंजन है. यह 115 bhp पावर और 144 Nm टॉर्क देता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल या IVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. दूसरा ऑप्शन- 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 160 bhp पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इस गाड़ी को 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के साथ जोड़ा गया है.

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देश की सबसे सस्ती डीजल ऑटोमैटिक SUV कौन-सी हैं? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स

Published at : 30 Mar 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Upcoming Cars In India Volkswagen Taigun Facelift Renault Duster Hybrid
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