नए अवतार में लॉन्च की जाएगी Tata की पॉपुलर Tiago EV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

भारतीय बाजार में Tata Tiago EV कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार है. अब इस गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया. कंपनी इस कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न, स्टाइलिश और बेहतर रेंज के साथ बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे यह बजट इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में और मजबूत बन सके.

आसान भाषा में कहें तो टाटा अपनी Tiago EV का नया वर्जन ला रही है और इसकी झलक टेस्टिंग के दौरान मिली है. टेस्टिंग के दौरान कार को पूरी तरह कवर करके सड़क पर चलाया जा रहा था, ताकि इसका फाइनल डिजाइन अभी सामने न आए. माना जा रहा है कि यह नया मॉडल 2026 में ही लॉन्च किया जा सकता है. इस बार कंपनी का मेन फोकस कार के डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न बनाना और इसकी ड्राइविंग रेंज को बढ़ाना है.

कैसा होगा नई Tata Tiago EV का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो नई Tiago EV पहले से ज्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक दिख सकती है. इसमें नई और पतली हेडलाइट्स, अलग स्टाइल के LED DRLs, बदला हुआ फ्रंट बंपर और ग्रिल मिल सकते हैं. साइड और पीछे के हिस्से में भी बदलाव होंगे, जैसे नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और पीछे कनेक्टेड टेललाइट्स मिलेंगे, जिससे कार और ज्यादा प्रीमियम लगेगी.

इसके अलावा कार में कई टेक्निकल बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी नई इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी (6-in-1 ड्राइव आर्किटेक्चर) का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे कार हल्की, ज्यादा परफॉर्मेंस वाली और बेहतर माइलेज देने वाली बन सकती है. इसके साथ ही इसमें मौजूदा मॉडल से बड़ी या ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिससे एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूरी तय की जा सकेगी. ऐसे में नई Tiago EV पहले से ज्यादा स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और लंबी रेंज वाली हो सकती है, जो उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प बनेगी जो किफायती इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं.

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