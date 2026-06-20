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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 154 KM रेंज, Royal Enfield ने शुरू की अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी

फुल चार्ज पर 154 KM रेंज, Royal Enfield ने शुरू की अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी

Royal Enfield Electric Bike: बाइक में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jun 2026 10:05 AM (IST)
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रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 की डिलीवरी शुरू कर दी है. लंबे समय से इस बाइक का इंतजार किया जा रहा था और अब कंपनी ने ग्राहकों को इसकी डिलीवरी देना शुरू कर दिया है. फिलहाल इसकी डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू हुई है. कंपनी आने वाले समय में इसे देश के दूसरे शहरों में भी उपलब्ध कराएगी.

Flying Flea C6 रॉयल एनफील्ड का पहला इलेक्ट्रिक मॉडल है. कंपनी ने इसे पुराने क्लासिक लुक और नई तकनीक के के साथ तैयार किया है. पहली नजर में यह बाइक रेट्रो स्टाइल की दिखती है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, कंपनी बैटरी-एज-ए-सर्विस का ऑप्शन भी दे रही है. इस प्लान में ग्राहक बाइक को कम शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं और बैटरी के लिए अलग से पेमेंट कर सकते हैं.

फुल चार्ज पर कितना चलती है बाइक?

रेंज की बात करें तो Flying Flea C6 एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 154 किलोमीटर तक चल सकती है. रोजाना ऑफिस आने-जाने और शहर के अंदर सफर करने वाले लोगों के लिए यह रेंज काफी अच्छी मानी जा रही है. इसके साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकता है.

इलेक्ट्रिक बाइक के कैसे हैं फीचर्स?

बाइक में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इन फीचर्स की मदद से राइडिंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है. बैटरी एज-ए-सर्विस प्लान के तहत इस बाइक को 1.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा सकता है. 

कंपनी ने सर्विस नेटवर्क किया तैयार

ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए कंपनी ने सर्विस नेटवर्क भी तैयार किया है. इसके अलावा 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा दी जा रही है. यानी अगर रास्ते में बाइक में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो ग्राहक को तुरंत सहायता मिल सकेगी.

रॉयल एनफील्ड का मानना है कि Flying Flea C6 उन ग्राहकों को पसंद आएगी जो पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें स्टाइल और प्रीमियम फील भी चाहिए. कंपनी की यह नई इलेक्ट्रिक बाइक भारतीय ईवी बाजार में उसे एक मजबूत पहचान दिलाने में मदद कर सकती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jun 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
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