इस राज्य में अब DL बनवाना इतना आसान नहीं! अप्लाई करने के लिए देना होगा ये सर्टिफिकेट

अगर आप महाराष्ट्र में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. यहां की सरकार जल्द ही लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने जा रही है. नए नियम लागू होने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा.

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के निवासी ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकें और पूरी प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके. ऐसे में राज्य के लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले से अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि आवेदन के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

कब से लागू होने जा रहा नियम?

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में जानकारी दी कि यह नया नियम 1 अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हर शख्स को दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा. सरकार का मानना है कि इससे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लाइसेंस बनवाने के मामलों पर रोक लगेगी और रिकॉर्ड भी साफ-सुथरा रहेगा.

अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे. लेकिन नए नियम लागू होने के बाद स्थायी निवासी होने का प्रमाण भी अनिवार्य होगा. यानी अगर किसी शख्स के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे पहले यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा.

इन लोगों को हो सकती है दिक्कत

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से लाइसेंस जारी करने का प्रोसेस ज्यादा भरोसेमंद होगा. साथ ही राज्य के परिवहन विभाग के पास सही और प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद रहेगा. अधिकारियों का मानना है कि इससे फर्जी पहचान के आधार पर लाइसेंस बनवाना कम होगा.

इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो लंबे समय से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है. ऐसे लोगों को पहले स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा. इसलिए जिन लोगों की उम्र ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की हो गई है या जो जल्द आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लेने चाहिए.

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