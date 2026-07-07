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हिंदी न्यूज़ऑटोइस राज्य में अब DL बनवाना इतना आसान नहीं! अप्लाई करने के लिए देना होगा ये सर्टिफिकेट

इस राज्य में अब DL बनवाना इतना आसान नहीं! अप्लाई करने के लिए देना होगा ये सर्टिफिकेट

Maharashtra Driving License: राज्य के लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले से अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि आवेदन के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 07 Jul 2026 05:09 PM (IST)
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अगर आप महाराष्ट्र में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. यहां की सरकार जल्द ही लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने जा रही है. नए नियम लागू होने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा. 

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के निवासी ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकें और पूरी प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके. ऐसे में राज्य के लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले से अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि आवेदन के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

कब से लागू होने जा रहा नियम?

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में जानकारी दी कि यह नया नियम 1 अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हर शख्स को दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा. सरकार का मानना है कि इससे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लाइसेंस बनवाने के मामलों पर रोक लगेगी और रिकॉर्ड भी साफ-सुथरा रहेगा.

अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे. लेकिन नए नियम लागू होने के बाद स्थायी निवासी होने का प्रमाण भी अनिवार्य होगा. यानी अगर किसी शख्स के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे पहले यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा.

इन लोगों को हो सकती है दिक्कत

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से लाइसेंस जारी करने का प्रोसेस ज्यादा भरोसेमंद होगा. साथ ही राज्य के परिवहन विभाग के पास सही और प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद रहेगा. अधिकारियों का मानना है कि इससे फर्जी पहचान के आधार पर लाइसेंस बनवाना कम होगा.

इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो लंबे समय से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है. ऐसे लोगों को पहले स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा. इसलिए जिन लोगों की उम्र ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की हो गई है या जो जल्द आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लेने चाहिए. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 07 Jul 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Driving License Auto News Driving License New Rules Maharashtra DL
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