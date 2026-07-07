सिर्फ 6 लाख रुपये में Maruti पेश करने जा रही नई SUV, Tata Punch की बढ़ेगी टेंशन

भारतीय कार बाजार में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. खासकर कम बजट में एसयूवी जैसे स्टाइल और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस चाहने वाले ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए मारुति सुजुकी अब एक नई माइक्रो एसयूवी पर काम कर रही है, जिसका कोडनेम Y43 बताया जा रहा है.

माना जा रहा है कि यह नई एसयूवी सीधे तौर पर टाटा पंच को चुनौती देगी और इसकी शुरुआती कीमत करीब 6 लाख रुपये हो सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी इस मॉडल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

मारुति की यह नई एसयूवी कंपनी की सबसे किफायती एसयूवी में से एक होगी. इसे उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है जो पहली बार कार खरीदना चाहते हैं और हैचबैक की बजाय एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं. कंपनी का मकसद इस गाड़ी के जरिए तेजी से बढ़ रहे माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना है, जहां फिलहाल टाटा पंच का दबदबा बना हुआ है.

कैसा है डिजाइन और फीचर्स?

नई Y43 एसयूवी को मॉडर्न डिजाइन और एसयूवी जैसी दमदार स्टाइलिंग के साथ पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, आकर्षक फ्रंट डिजाइन और कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और बेहतर सेफ्टी फीचर्स जैसे कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ताकि यह अपने राइवल्स के मुकाबले मजबूत ऑप्शन बन सके.

इंजन की बात करें तो इस एसयूवी में नया 1.2 लीटर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, इसके साथ माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक भी दी जा सकती है, जिससे बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है.. आने वाले समय में कंपनी इसके CNG, फ्लेक्स-फ्यूल और इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी विचार कर सकती है. इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कई ऑप्शन मिल सकते हैं.

सिर्फ इतनी हो सकती है कीमत

कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. इस कीमत पर यह सीधे टाटा पंच, हुंडई एक्सटर और अन्य एंट्री-लेवल एसयूवी को कड़ी टक्कर देगी. अगर मारुति इस कीमत और अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च करती है तो यह बजट एसयूवी सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है.

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