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हिंदी न्यूज़ऑटोएथेनॉल वाला फ्यूल नहीं चाहिए, जानें दिल्ली में अब कहां-कहां मिल रहा एकदम प्योर पेट्रोल?

एथेनॉल वाला फ्यूल नहीं चाहिए, जानें दिल्ली में अब कहां-कहां मिल रहा एकदम प्योर पेट्रोल?

E20 Fuel: अगर आपको एथेनॉल वाले फ्यूल की जगह गाड़ी में एकदम प्योर फ्यूल चाहिए तो यहां हम आपको दिल्ली में मौजूद ऐसे पेट्रोल पंप के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एकदम प्योर पेट्रोल मिलता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 07 Jul 2026 04:35 PM (IST)
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देशभर में E20 फ्यूल लगातार सुर्खियों में है. इस फ्यूल को लेकर सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हैं. कई लोगों ने E20 पेट्रोल से गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस में खराबी को लेकर शिकायत की है. इतना ही नहीं बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि E20 आने के बाद से गाड़ी पहले जितना एवरेज नहीं दे रही.

ऐसे में अगर आपको एथेनॉल वाला फ्यूल नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि गाड़ी में एकदम प्योर फ्यूल भरवाया जाए तो यहां हम आपको दिल्ली में मौजूद ऐसे पेट्रोल पंप के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एकदम प्योर पेट्रोल मिलता है. 

किन पेट्रोल पंप पर मौजूद है यह फ्यूल?

दिल्ली में 100 फीसदी प्योर पेट्रोल केवल XP100 (Indian Oil) और पावर 100 (Hindustan Petrol) के तौर पर मौजूद है. यह सामान्य पेट्रोल से अलग होता है और इसमें कोई एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती.

दिल्ली-एनसीआर में यह प्रीमियम पेट्रोल मुख्य तौर से कुछ चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर मिलता है. इसके लिए आप द्वारका सेक्टर-9 में मौजूद पेट्रोल पंप जा सकते हैं. इसके अलावा कनॉट प्लेस में मौजूद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेडियल रोड नंबर 7, ब्लॉक ई में आपको ये पेट्रोल मिल जाएगा. दिल्ली के अलावा यह गुरुग्राम और नोएडा के कुछ चुनिंदा इंडियन ऑयल पंपों पर भी मौजूद है.

क्या है E20 फ्यूल?

E20 पेट्रोल ऐसा फ्यूल है, जिसमें 80 फीसदी सामान्य पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है. एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है, जिसे गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. सरकार देश में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों को ज्यादा फायदा मिले और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को भी घटाया जा सके.

गाड़ी के हिस्सों पर पड़ सकता है असर

जिन कारों को E20 पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है. खासतौर पर फ्यूल पाइप, रबर होज, गैस्केट, सील और O-रिंग जैसे रबर के पार्ट्स समय के साथ सामान्य से थोड़ा जल्दी खराब हो सकते हैं. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि E20 पेट्रोल डालते ही इंजन खराब हो जाएगा. बस पुरानी गाड़ियों में समय-समय पर सर्विस और फ्यूल सिस्टम की जांच कराना पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है.

माइलेज पर क्या पड़ता है असर?

माइलेज की बात करें तो E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ कारों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है. इसकी वजह यह है कि एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में एनर्जी थोड़ी कम होती है. हालांकि यह कमी आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती. गाड़ी की स्थिति, इंजन की ट्यूनिंग, ड्राइविंग स्टाइल और मेंटेनेंस के आधार पर यह अंतर अलग-अलग हो सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 07 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Auto News E20 Fuel Car News Ethanol Fuel Ethanol Fuel Controversy
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